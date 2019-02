Gobierno Municipal Cierra las Puertas a la Ciudadanía

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero.- Una persona resultó herida a balazos este lunes luego de haberse resistido a un asalto armado y a que los malhechores se llevaran su camioneta, al sur de la ciudad. Con ello, los ataques con armas de fuego, heridos y asesinatos en Tapachula, ya son casi diario.

Ante esa crisis de inseguridad, un grupo de representantes sociales y del comercio establecido buscaron entablar una reunión con el alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, a quien desde hace un par de semana le solicitaron una mesa de trabajo para analizar esa y otras problemáticas.

Para ello, se presentaron al homenaje al Lábaro Patrio que se celebra los lunes por la mañana en la explanada externa de la Presidencia Municipal, pero no llegó.

Al concluir el evento, el grupo de personas trató de ingresar al recinto, pero policías municipales corrieron a cerrar las puertas de acceso y reforzaron la seguridad.

Cinthya Alvarado Enríquez, en voz de ellos, dijo que oportunamente le habían entregado un documento al Alcalde en el que, asegura, le señalaron “algunas de las faltas graves que ha tenido en su administración, donde el tema principal es la inseguridad”.

Según dijo a los medios de comunicación, “hay una ineficacia de las autoridades. Es una vergüenza. No sabemos si quieren proteger a los maleantes o a las bandas delictivas”.

Dio a conocer además que hay extranjeros de Colombia que están cometiendo extorsiones en Tapachula, y es una situación que las autoridades ya la conocen, pero que nada hacen al respecto.

De igual forma, que el Gobierno conoce del tema relacionado a las maras, “a quienes tienen localizados en varios lugares, pero tampoco los detienen, o que, ¿estarán esperando que la sociedad civil tome la justicia por sus propias manos y que Tapachula se bañe de sangre?

Explicó que en el documento le exigieron al Gobierno Municipal una estrategia clara en contra de la delincuencia; “aunque nos queda claro que la Policía Municipal ha sido rebasada”.

Asimismo, “exigimos que Gurría presente un informe real de todos los que laboran en cada dependencia del Ayuntamiento, del Coapatap y del DIF municipal, porque sabemos que hay primos, hermanos, sobrinos, suegros, yernos y demás familiares incrustados”.

Para ejemplo, indicó que uno de los yernos del Alcalde es el secretario de Gobierno Municipal, Luis Miguel del Pino Acotto, y el otro lo tiene en el Coapatap, “y eso está penado por la ley”.

Según Alvarado, Tapachula ya está harta de la corrupción y “por ello queremos dar a conocer que se hará un plebiscito, solicitado formalmente ante el órgano electoral, en donde se le pregunte a la población si quiere que todavía Oscar Gurría siga siendo alcalde o no”.

En el documento que entregaron a las autoridades señalan que, dado el nivel de inseguridad e ineficacia de las autoridades, exigen la renuncia del tristemente célebre, Enoc García Palazuelos, todavía titular en la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio.

Habían pedido también la dignificación de los cuerpos de seguridad municipal, con mejores salarios a los policías, capacitación e instrucción integral, condiciones laborales, vivienda, seguros de vida, servicio médico, equipamiento y publicación de la estrategia de seguridad.

Así también, audiencia pública ordenada y semanal, presentación del Plan Municipal de Gobierno; la publicación de la planilla laboral completa, con salarios de cada uno, así como los perfiles académicos y profesionales; además de la declaración patrimonial 3 de 3, empezando por el Alcalde.

Justificaron el plebiscito al señalar que “impuso delegados y agentes municipales en ejidos y colonias; no resolvió el problema de Puerto Madero; de que ofende el oficio de periodistas denostándolos ante cualquier crítica y cuestionamiento; y persiste el problema de taxistas, el de ambulantes”.

Mencionaron también el cierre del albergue de ancianos y niños en el DIF; el complicado tema de los migrantes que causan inseguridad y alteración del orden; “y no escuchó el clamor de locatarios y bodegueros del mercado San Juan y líderes de colonias sobre la inseguridad y amenazas inminentes, las cuales ya cobraron víctimas mortales”.

Puntualizaron que Oscar Gurría, en estos casi cinco meses de administración, “ha mostrado una política de puertas cerradas, arrogancia, ineficacia, despotismo y corrupción”.

Ningún funcionario municipal quiso atender a ese grupo de representantes, quienes no tuvieron otra más que retirarse del lugar.

¿Por qué Gurría Sostiene a Palazuelos?

A pesar de que en estos meses García Palazuelos ha demostrado ser un inútil en el cargo, además de haber permitido toda una serie de anomalías, como la intoxicación de al menos 25 elementos, Oscar Gurría ha decidido mantenerlo al frente de Seguridad Pública.

Los propios policías municipales han señalado a los representantes de los medios de comunicación que urge realizar cambios en esa dependencia, si es que se quiere contrarrestar la inseguridad que se ha desatado en el municipio.

En esos cambios emergentes, también deben de incluir al Director, Subdirectores y encargados de cada uno de los dos grupos, quienes -según los uniformados- tienen montados un excelente negocio personal.

Para ello enumeran desde permisos, ascensos y la solicitud de motocicletas o patrullas; así como lugares de resguardo adecuados para poder obtener alguna ganancia económica, y para ello aseguran que deben dar una compensación a cambio.

Recordaron que los elementos que, en días pasados fueron asesinados a balazos, Roger Olaf “N”, tenía 3 años de servicio, mientras que Gilberto “N” estaba a punto de cumplir los 20.

En torno a ese suceso, comentaron que los cartuchos que sirven para abastecer las armas de cargo, antes se les daban 15 por turno, pero que los tenían que entregar al culminar su labor diaria de 24 horas. Sin embargo, desde hace tres meses, únicamente están siendo abastecidos con 10 unidades, y otros con ninguno.

Por lo mismo, dijeron, ellos mismos tienen que realizar las compras de los cartuchos en el mercado negro, para su propia seguridad,

Lamentaron que el aún Alcalde no se ha dignado a entregarles chalecos antibalas ni el resto del equipo que requieren para el cumplimiento de sus tareas diarias, y tampoco se sabe a dónde va a parar los recursos que puntualmente manda la Federación, cada mes, para esas tareas

Es una ironía que Gurría mantenga paradas cinco patrullas con elementos a lo largo de la 10a. Norte, dijeron, mientras que la delincuencia se apodera de la ciudad.

Dejaron en claro que no hay capacitación, menos la enseñanza de tácticas policíacas necesarias para hacer frente a la delincuencia común y organizada.

Indicaron que tampoco tienen cédula de portación de armas, e incluso, muchos de los elementos ni siquiera saben cómo utilizar una. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello