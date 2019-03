Protestan en la Prepa 1 Contra Maestro por Promover Pornografía

Tapachula, Chiapas; 28 de Febrero.- Alumnos y padres de familia de la Escuela Preparatoria ‘Tapachula’ No. 1, protestaron este jueves en la explanada externa de esas instalaciones, al oriente de la ciudad, para exigir la destitución inmediata de un maestro por acoso sexual y pornografía.

En el acto, celebrado en las primeras horas del día, notificaron a las autoridades de esa institución educativa que suspenderían las clases en tanto la Secretaría de Educación y las autoridades judiciales no procedan

Orlando Olaldes Paz, Presidente del Comité de Padres de Familia de esa escuela, dijo en entrevista que decidieron tomar esa postura como una medida de protesta para exigir una resolución.

Y es que se presume que un maestro realizó varias grabaciones en video de manera fortuita de varias alumnas y las distribuyó en páginas electrónicas dedicadas a la prostitución.

“Eso es una situación grave. Hay sospechas de que esos videos fueron grabados clandestinamente por un profesor que, aun cuando se omite el nombre, hay evidencias de quién puede ser”.

No es la primera vez que ocurre algo similar en esa preparatoria, reconoció, ya que se han encontrado antecedentes de al menos hace cuatro años a la fecha.

Están solicitando a la Secretaría de Educación que emita una resolución sobre la separación del maestro señalado como culpable y que, a su vez, envíe a un sustituto para que los alumnos no pierdan clases, dijo.

Además, esperan que la Fiscalía General de Justicia en el Estado actúe en consecuencia, ya que varias alumnas afectadas ya se presentaron a denunciar los hechos, por los cuales se abrió una carpeta de investigación y se han empezado a realizar las diligencias.

Las inconformidades de los padres de familia las han hecho patente desde hace un mes y se han ido agudizando rápidamente hasta ahora, cuando ya se suspendieron las clases.

Se estima que el lunes podría darse respuesta a las peticiones de los padres de familia y, con ello, castigar a quien resulte responsable y se reanuden las clases. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello