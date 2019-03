El Transporte Coludido con la Delincuencia; Chofer de Taxi Asalta a Indefensa Usuaria

Tapachula, Chiapas; 3 de Marzo.- Un chofer del sitio “Radio Tel”, con base en una tienda de autoservicio al sur de la ciudad, asaltó en la tarde de este domingo a una indefensa usuaria que temió por su vida.

De acuerdo a su declaración, alrededor de las 19:00 horas llamó por teléfono a ese sitio, que tiene disponibles los teléfonos 62-521-10 y 62-500-70, para solicitarle el servicio de transporte en el sur de la ciudad, desde donde le informaron que enviarían un taxi.

Sin embargo, poco después de abordar la unidad se percató que el conductor se introdujo al callejón que se encuentra entre la tienda Sam´s y la gasolinera G-500, a lo que ella cuestionó las razones para ir por ahí, cuando la dirección que había dado era muy distinta.

En respuesta, el chofer le exigió sus pertenencias personales, incluyendo su teléfono celular y luego de entregarlo, la pasajera logró bajarse del taxi y correr gritando que la auxiliaran. Con esa determinación pudo evitar que sufriera alguna agresión.

Luego de que algunas personas se acercaron a ella para preguntarle lo que había pasado, se comunicó a las oficinas de ese sitio para informar lo que había ocurrido y poco después se presentó para solicitar los datos de quien la había asaltado.

Ahí le dieron a conocer que, efectivamente, habían mandado al taxi con el número económico 162 para que le diera el servicio de transporte.

Le indicaron además que, en esos momentos, el conductor de la unidad era el chofer Ricardo Flores Paz, identificado con la licencia de conducir del Estado de Chiapas, No. 37C0178473, de quien entregaron copia de sus identificaciones y fotografía.

Desde esas oficinas llamaron al inculpado para que se presentara ante la señora que lo señalaba como responsable del salto que había sufrido momentos antes. Y a pesar de que en varias ocasiones le exigieron que se presentara para aclarar la situación, no lo hizo.

Sabiendo el problema que se estaba generando, el Sitio Radio Tel no se quiso hacer responsable de su chofer inculpado y, sencillamente se lavó las manos.

El dueño de la unidad manifestó que el chofer se presentó a entregar el carro y se fue, sin acudir al Sitio de Taxis.

A pesar de lo ocurrido, la víctima tomó valor para presentarse ante las autoridades judiciales para presentar su denuncia en contra del taxista, en la que pide se investigue al resto de ese sitio de transporte para deslindar responsabilidades.

Lo peor de todo es que no se trata de una situación aislada en Tapachula. Recientemente también se cometió un asalto a otra señora, esta vez en la colonia Santa Cecilia, en la que también estuvo involucrado el conductor de un taxi con el número económico 0305.

En esa ocasión, ante la solicitud de la afectada, se montó un operativo en el que se pudo detener al chofer, a quien se le encontró un arma de fuego, además del celular de la señora.

Antes, una pareja que se encontraba en la 17 Oriente, a la altura de la plaza Boulevard, fue asaltada por cuatro personas que se desplazaban en un taxi, quienes agredieron al señor con un machete y lo dejaron mal herido para después huir con las pertenencias de ambos.

Según los agredidos, el chofer del taxi llevaba consigo un arma de fuego, la cual utilizó para amenazarlos de muerte si no entregaban todo lo que llevaran.

Por si fuera poco, horas después de eso, en el fraccionamiento Las Flores, al sur de la ciudad, otra señora fue objeto de un asalto. En los hechos participó el chofer de un taxi quien llevaba consigo un arma de fuego, y su cómplice un machete, ambos viajaban en la unidad de transporte.

Los asaltantes iban en el taxi con el número económico 1021 y placas 2252-BHG, en el que emprendieron la fuga, después de lograr su cometido.

Cabe mencionar que en Tapachula, el transporte concesionado en su modalidad de taxis recibe apoyos gubernamentales desde hace varios años, dentro del programa “Taxista Vigilante”, que se supone sirve para denunciar telefónicamente en tiempo real, cualquier irregularidad en la ciudad, sobre todo los relacionados con la inseguridad.

Lamentablemente no se sabe qué tipo de personas están detrás de cada volante, como el caso de este chofer del Sitio Radio Tel, quien sigue libre en las calles, como si nada hubiera hecho.

Independientemente de que las autoridades, ahora sí, detengan al responsable para que se aplique la justicia, también se ha exigido una profunda investigación en el transporte local de la ciudad, porque la participación de los choferes en delitos está aumentando de manera considerable. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello