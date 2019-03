Persiste la Inseguridad en Tuxtla Chico

Tuxtla Chico, Chiapas; 3 de Marzo.- Apenas el viernes 1 de Marzo por la mañana, cuando grupos de la sociedad civil salieron a protestar y a exigir se frene la ola delictiva ya que la autoridad municipal fue rebasada, por la noche se suscitó un asalto con saldo de dos personas lesionadas, cerca del centro de la ciudad.

Esto ha provocado irritación entre la población que lamenta el desinterés de la alcaldesa Deysi Lisbeth González Aguilar, que no ha podido dar respuesta a los tuxtlachiquenses en materia de seguridad y que fue uno de sus ofrecimientos de campaña.

Ante este abandono, piden la presencia del grupo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que haga recorridos de vigilancia y se inhiba la delincuencia, tanto en la zona urbana como rural, que opera con toda impunidad.

Gabriel Cancino Martínez e Irene López González señalaron que es preocupante lo que sucede en este fronterizo municipio, donde, contrario a lo que diga la parte oficial, la realidad es otra y quien sufre las consecuencias es la población, pues teme por su vida y su patrimonio.

El barrio Santiago es el único donde hay vecinos vigilantes y es donde, afortunadamente, no se ha elevado el índice delictivo, pero en el resto, San Juan, Santa Bárbara, San Miguel, fraccionamiento Fovisste, colonia San José, no hay ese sistema de protección, ya que los pobladores dejaron de participar porque cuando salían a los rondines y hablaban a la policía no había apoyo, nunca les mandaban la patrulla.

Cancino Martínez destacó que la semana pasada hubo un asalto con arma de fuego e hirieron a 2 personas en el barrio San Miguel, en la Calle Morelos, bastante cerca de la Presidencia Municipal, precisamente el día que un grupo de ciudadanos salió a las calles a protestar, durante la mañana, por el alto índice delictivo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González