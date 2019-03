Cafetaleros 3 Jaiba Brava 1

Tapachula, Chiapas.- Cafetaleros de Tapachula superó con estupendo marcador de 3-1 al conjunto de la Jaiba Brava de Tampico Madero, en el Estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”, en lo que fue la jornada 10 de la Liga de Ascenso MX; durante este juego, el portero Luis Ojeda se vistió de héroe al salvar su portería en repetidas ocasiones.

Desde el arranque del partido, el equipo visitante tuvo varias ocasiones de peligro, la mayoría de las veces se topó con la gran actuación de Luis Ojeda, quien salvó su marco con grandes atajadas.

Mientras, el conjunto tapachulteco aprovechó su localía y logró llegar con peligro, aprovechando sus oportunidades y se quedó con una victoria justa y merecida.

Con este triunfo, el equipo de casa llegó a 13 puntos y continúa metido dentro de los ocho mejores del torneo, ampliando, de momento, su objetivo de calificar a la liguilla. Por su lado, la Jaiba se quedó con 8 puntos y sigue en el penúltimo lugar.

Los equipos saltaron a la cancha de juego mostrando un buen ritmo, pues ambos cuadros mantuvieron la posesión del balón en por lo menos los tres cuartos de cancha dando un buen espectáculo por ambos lados.

El cancerbero local, Luis Ojeda, empezó a distinguirse haciendo una gran atajada para salvar su meta, apenas en el minuto 2, con un buen intento de parte del conjunto visitante.

Sin embargo, los albiverdes no se dejaban y con contestaron a través de Bruno Costa, quien cabeceó a centro en tiro libre de “Hobbit” Bermúdez, pero el balón fue desviado por un defensa y se fue hacia afuera del arco rival.

Los de la Jaiba no se daban por vencidos y en el minuto 17 tuvieron otra jugada peligrosa. Debido a su insistencia fueron ellos quienes abrieron el marcador con el 1-0, al 26′, por medio de Diego Jiménez, cuando en una colada por la banda derecha el rebote en un remate a la portería le quedó a modo al tampiqueño, quien dentro del área chica no perdonó y anotó el primer tanto para los visitantes.

Los tapachultecos, a pesar de estar siendo superados en la pizarra tuvieron dos opciones claras a gol en los minutos 28 y 30, con Christian Bermúdez, cuando este logró dos remates, pero sin tener buena dirección y librándose de esa manera Jonatan Irrazabal.

Fue tanta la insistencia de los locales que en el minuto 33 el equipo de Tapachula logró el empate por medio de Diego Martín Alaniz, quien entró por el lado derecho y aprovechó un pase filtrado de Franco Arizala para cruzar el balón, ante la salida del portero Jonatan Irrazabal

En la parte complementaria, Luis Ojeda siguió mostrando buena actuación, sobre todo, salvando a su equipo.

Los de casa deseaban la victoria. Por lo que presionaron a sus rivales y en el minuto 56 logró darle la vuelta al marcador de 2-1, con gol del colombiano Franco Arizala, quien recibió un pase dentro del área, se dio la media vuelta y de izquierda cruzó al portero a media altura.

Luego de este resultado los Cafetaleros tuvo mayor peligro sobre la portería de sus rivales y consiguió abultar su marcador a 3-1, a través de la vía del penal, que fue cobrado por Diego Martín Alaniz, quien mandó su disparo a media altura sin que el portero pudiera evitarlo.

Ambos equipos siguieron llegando sobre ambas áreas pero ya no hubo más, por lo que los de casa se despidieron contentos ante la fiel afición que hizo acto de presencia en el “Velasco Coello”.

La alineación de Cafetaleros de Tapachula: 1. Luis Ojeda, 4. Oliver Ortiz, 29. Ariel Ibars, 215. Brian Parizot, 6. Néstor Olguín, 7. Bruno Tiago, 32. Daniel Ibáñez, 8. Rafinha, 10. Christian Bermúdez, 11. Franco Arizala, 21. Martín Alaníz.

TM Fútbol Club: 12. Yonathan Irrazabal, 2. César Bernal, 4. Gaddi Aguirre, 18. Arturo Ledesma, 7. Diego Esqueda, 28. David Andrade, 30. Pedro Vargas, 9. Diego Jiménez, 11. Eduardo Pérez, 29. Alberto García, 31. Jesús Salas. EL ORBE/Nelson Bautista