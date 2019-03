Preocupante el Incremento de Robo a Vehículos en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 06 de Marzo.- La delincuencia que opera en Tapachula ha tomado una nueva modalidad de robo a vehículos, ya que a través de las redes sociales se han evidenciado casos de propietarios de automotores que han sido víctimas de estos atracos.

Aunque estos delictivos no han sido denunciados formalmente, sí reflejan el grado de impunidad en la que operan los delincuentes, pues a plena luz del día sustraen lo neumáticos de los vehículos, aun cuando las unidades están estacionadas en lugares muy concurridos de la ciudad.

El Presidente de la asociación civil “Nueva Generación, Vinculación Social”, Alfredo de la Cruz Cordero, afirmó que es preocupante el incremento de la inseguridad en Tapachula, y es que aunque el problema delictivo siempre se ha vivido, el panorama no se percibía en tal magnitud como la que se presenta actualmente.

En lo que va del año se han registrado asesinatos, robo de vehículos, feminicidios, robo a casa habitación, asaltos a cuentahabientes, entre otros ilícitos, los cuales han demostrado la falta de capacidad de las corporaciones policíacas para contrarrestar esta situación que mantiene a la población en la zozobra.

Más de 5 casos se han

registrado en los recientes días

A través de las redes sociales, las víctimas han denunciado el robo de neumáticos de sus vehículos, lo que demuestra la nueva forma de operar de los delincuentes, quienes hurtan las llantas para comercializarlos en puestos de compostura y venta de llantas usadas, llamados “vulcanizadoras” o “talacheras”.

El entrevistado mencionó que esta nueva modalidad de robo es muy común en los países de Centroamérica e incluso en el centro del país, sin embargo este ilícito ha incrementado en los recientes días en la ciudad, debido a la poca vigilancia policíaca y la falta de estrategia para combatir los delitos.

El modus operandi de estos delincuentes siempre es el mismo; elijen un vehículo estacionado, y en cuestión de minutos les quitan las llantas y dejan la unidad sobre bloques de cemento o ladrillos, para luego huir con rumbos desconocidos.

Se contabilizan más de 5 casos de robo de neumáticos en los recientes días; a través de videos y fotos subidas a Facebook, los usuarios, Gpe Serrano, Omar Kim, así como el caso de los jóvenes de brindan sus servicios en Ciudad Salud, uno más en el estacionamiento del Tribunal de Justicia, son los que han denunciado ser víctimas de esta nueva forma de operar de los delincuentes.

La usuaria Gpe. Serrano escribió “lamentable la delincuencia en Tapachula, así encontramos nuestro vehículo al salir del trabajo, en plena luz del día se robaron la llanta, fue entre 10 y 11 de la mañana , les paso el dato porque vi otra publicación similar en Ciudad Salud, así que a cuidarse amigos porque la policía ha sido rebasada”.

En el video, de los jóvenes que dan su servicio en Ciudad Salud, se aprecia como los vehículos fueron desvalijados y uno de los estudiantes expresa “quéjense de Gurría”, el afectado le responde “pero bien que votaste por Morena… ya fuimos a la vulcanizadora y ahí tienen mis llantas”.

Cabe hacer mención, que cada uno de los neumáticos tiene un valor aproximado entre mil 400 a mil 700 pesos en el mercado, un gasto que muy probablemente el dueño de la unidad no tendría contemplado erogar.

Autoridades intentan minimizar

el tema de inseguridad

El líder social detalló que las corporaciones policíacas en Tapachula han sido rebasadas por la delincuencia, y es que aunque las autoridades digan que han implementado operativos y que han puesto en marcha casetas de vigilancia, el índice delictivo cada vez va en aumento.

Lamentó que las autoridades intenten minimizar la incidencia delictiva en lugar de ponerse a trabajar e implementar una estrategia que permita garantizar la seguridad en la ciudad, que cada vez es más peligrosa.

De no combatir esta nueva modalidad, se podrían generar bandas organizadas como las que operan en el centro del país y los casos de robos de neumáticos podrían alcanzar índices nunca antes vistos.

Urge mayor coordinación

entre corporaciones policíacas

Los delitos que se han registrado en Tapachula, demuestran la nula coordinación que existe entre las diversas corporaciones policíacas, ya que los resultados de los supuestos operativos que implementan son nulos.

El declarante pidió a las tres instancias de Gobierno establecer una estrategia contundente para hacer frente a la delincuencia, ya que no es posible que los ladrones operen en total impunidad a cualquier hora del día, mientras los policías municipales solo sean utilizados para reprimir a vendedores ambulantes.

Ante la falta de capacidad de las corporaciones, exhortó a la población a organizarse para cuidarse mutuamente y en caso de ser testigos de un ilícito, hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se pueda detener a los delincuentes. EL ORBE/ Marvin Bautista