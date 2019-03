Bloquean Carretera en Tuxtla Chico y Puente Internacional Suchiate 2

En Suchiate, Padres de Familia Solicitan Reconstrucción de Escuelas.

En Tuxtla Chico Exigen una Tarifa Eléctrica Justa.

Tuxtla Chico, Chiapas; 8 de Marzo.- Este viernes a las 11:45 horas dio inicio un boteo sobre la carretera federal Tapachula-Talismán a la altura de la parada “El Roble” por un grupo de treinta y cinco personas, integrantes del FNLS, encabezados por Teodosio Osorio Mendoza, Presidente de la Sociedad de Cooperativa Diez de Abril, adheridos al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con la finalidad de recaudar recursos para solventar gastos de la organización.

Los manifestantes portaban una manta en la que leía “Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exige tarifa preferencial de energía eléctrica para el pueblo, no a los cortes masivos. Hoy más que nunca todos a resistir. Frente Nacional de Lucha por el Socialismo”. EL ORBE/José Ángel López

En Suchiate Piden

Reconstrucción de Escuelas

Durante 5 horas padres de familia, en su mayoría mujeres, inconformes por la falta de reconstrucción de escuelas dañadas por los diversos sismos, bloquearon los accesos al puente internacional Suchiate 2.

Javier Ovilla Estrada, presidente municipal de los Comités de Padres de Familia, dijo que determinaron salir a protestar en el marco del Día Internacional de la Mujer, para exigirle a las autoridades que no se olviden que hay 45 escuelas dañadas como consecuencia de los sismos, entre ellos el del año 2017 que fue de 8.2 grados.

Algunas escuelas recibieron atención pero fue a medias y las pocas aulas construidas presentan daños en su estructura por la utilización de materiales de mala calidad, la mayoría siguen sin ser reconstruidas, aseguró.

Se pronunció porque también se investigue a las empresas constructoras que edificaron algunas aulas porque presentan fallas en su estructura y representan un riesgo para los alumnos.

Es necesario que el Gobierno se preocupe por el pueblo, los mexicanos deberían de ser la prioridad y no los migrantes, que han recibido todo el apoyo de las autoridades, destacó.

Ovilla Estrada manifestó que en diversas ocasiones han presentado documentos y han firmado minutas de trabajo que no se han cumplido, situación por la que ya no están dispuestos a continuar acumulando papeles y exigen que se atienda de una vez por todas la reconstrucción de escuelas, porque además se sabe que hubo donaciones del extranjero y ese dinero seguramente fue desviado y los responsables siguen sin recibir su castigo.

Con la finalidad de que los alumnos no pierdan sus clases los padres de familia se han organizado para pagar la renta en diversos locales, con costos que superan los 15 mil Pesos mensuales, situación que afecta su economía, aseguró.

Informó que participaron en el bloqueo padres de familia de los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Tuxtla Chico y Tapachula, quienes lamentaron la nula atención de las autoridades en el rubro de la reconstrucción.

Hay escuelas donde los niños siguen recibiendo clases y es un peligro su infraestructura que está severamente dañada, por lo que temen que en cualquier sismo se vengan abajo.

Más adelante señaló que apenas se presentaron algunas empresas aseguradoras para tomar fotografías a las escuelas que tienen dos años afectadas y lo único que autorizaron fueron repellos y reparación de algunas fisuras, cuando los edificios están con muchos daños.

Los de la Escuela ‘México’ están pagando renta, dijo que no es posible seguir aguantando al Gobierno Federal ni al INIFECH que no les da ninguna solución, e insistió que es lamentable que las autoridades en lugar de cumplir con su responsabilidad, no les está dejando otra que tomar acciones drásticas.

Ninguna autoridad se acercó para dialogar con ellos, situación por la que determinaron retirarse y anunció que regresarán más organizados para quedarse por tiempo indefinido, bloqueando el puente internacional Suchiate 2. EL ORBE/Rodolfo Hernández González