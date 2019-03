Ríos del Soconusco en Niveles Críticos por Falta de Lluvias

Tapachula, Chiapas; 8 de Marzo.- El cambio climático y el calentamiento global han generado un déficit de lluvias en los últimos cuatro años, y es que según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), está situación ha provocado un fenómeno denominado “Niño Débil”, ya que ha llovido un 35 por ciento menos de registrado normalmente en la zona, factores que han impactado de manera considerable en los niveles de los afluentes.

El delegado de Protección Civil en el Soconusco, Julio César Cueto Tirado, afirmó que los ríos de la región se encuentran en sus niveles más críticos de los recientes años, por lo que, de manera coordinada entre sociedad y Gobierno, se puedan establecer acciones que permitan dar un uso correcto al vital líquido para prevenir el desabasto en los municipios.

Los ríos como el Coatán, Cahoacán y Suchiate, los más importantes en la región, se encuentran hasta en menos del 50 por ciento de su capacidad, situación que ha impactado en la distribución del vital líquido para las familias de la ciudad, así como de sectores agrícolas, quienes utilizan este recurso hídrico para sus sistemas de riego.

Por otro lado, no hay escurrimientos en los cauces de los ríos, esta situación no se había presentado en los recientes años en la región, son condiciones que mantienen en alerta a las autoridades ante las posibles consecuencias que pudieran generarse, toda vez que aún faltan los meses más críticos de la temporada.

Las condiciones de los ríos no son las normales, se encuentran en un 50 por ciento por debajo del nivel que presentan en las épocas de lluvias, y de acuerdo a los pronósticos que se tienen, para los siguientes meses se esperan que los caudales puedan disminuir aún más, por la temporada de sequía.

En los próximos días el Gobernador del Estado emitirá una declaratoria a fin de estar prevenido ante las posibles consecuencias que se puedan presentar por esta disminución de las aguas de los ríos, entre ellas, el desabasto del vital líquido y el incremento de incendios en todas las regiones de Chiapas.

Finalmente, exhortó a la población a cuidar de manera responsable el agua, ya que aunque todavía se tiene el suministro del vital líquido en los municipios, se prevé que el recurso hídrico puede disminuir en los próximos meses, pudiendo provocar afectaciones en las actividades cotidianas de las familias. EL ORBE/ Marvin Bautista