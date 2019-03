Colonias del Sur de la Ciudad Llevan Sin Suministro de Agua Varios Días

* Pero COAPATAP les Manda Puntual el Recibo.

Tapachula, Chiapas, 9 de marzo.- Usuarios del sur poniente denunciaron que sin previo aviso el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), los dejó sin el vital líquido.

Gilberto Solís Anleu dio a conocer que desde hace tiempo el servicio es pésimo, ya que el agua se las mandan sucia, sin presión y eso ocasiona que no suba a los tinacos.

Precisó que las tarifas han tenido un aumento considerable, pero el servicio cada vez es pésimo, se llegó a pensar que con la llegada de Luis Eduardo Guízar Cárdenas a ese organismo las cosas iban a mejorar, pero la realidad es otra, quienes pagan las consecuencias son los usuarios.

Informó que el servicio de agua se encuentra enmarcado en el denominado “tandeo”, y este sábado le tocaba a las colonias del sur poniente de la ciudad, pero de manera inexplicable no les surtieron y lo grave es que muchos tendrán que compran “viajes” de agua que no se sabe su calidad y es hacer un gasto extra.

“Si no pagas a tiempo te cobran recargos o te cortan el servicio, pero si ellos incumplen nadie dice nada, entonces no es posible seguir padeciendo un pésimo servicio que se paga a precio de lujo”, señaló. EL ORBE / Rodolfo Hernández González