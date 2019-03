Sectores Piden Frenar los Feminicidios en la Entidad

* Fueron Asesinadas 17 Mujeres en dos Meses.

Tapachula, Chiapas; 9 de Marzo.- “De las 17 mujeres que han sido asesinadas en Chiapas de enero a la fecha, al menos cinco de ellas eran transgénero”, reveló el presidente de la asociación “Una Mano Amiga”, Rosemberg López Samayoa, quien hizo un llamado a las autoridades judiciales para que se aclaren esos crímenes y se haga justica.

En rueda de prensa sostenida en esta ciudad, reconoció que se han incrementado alarmantemente los feminicidios en territorio nacional, en donde Chiapas no es la excepción.

“Nos preocupa que haya un aumento en los asesinatos de mujeres, incluyendo a las transgénero y lesbianas. Lo peor de todo es que esa situación pueda ser aún peor si no se le da atención prioritaria como violencia basada en género”, indicó.

Por ello, pidió a los tres Poderes en México que se incluyan esos temas en las políticas públicas, como una prioridad para la garantía de los derechos humanos y la igualdad.

Aún cuando reconoció que en territorio nacional hay varis regiones en donde hay focos rojos en materia de inseguridad dijo que, en Chiapas, sobre todo en el municipio de Tapachula, “ya se ha convertido en un problema grave”.

“Nos preocupa que las instancias de seguridad en Tapachula muchas veces hacen caso omiso y no establecen los protocolos que se deben realizar, sobre todo cuando hay una violencia generalizada”, indicó.

Hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para poner un alto a los crímenes por feminicidios y a los originados por odio, transfobia, homofobia y lesbofobia.

Además, pidió eliminar todas las formas de estigma y discriminación asociadas a la orientación sexual y a la identidad de género.

“Exigimos terminar con la discriminación ya que es una responsabilidad del Estado terminar con ese flagelo. Todos podemos participar en la lucha contra la discriminación y marcar la diferencia en mayor o menor medida”, abundó.

Al referirse que esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer, señaló que es una fecha en la que mujeres de todo el mundo, sin importar diferencias étnicas, culturales y lingüísticas, se unen para conmemorar, reflexionar sobre los avances conseguidos y, sobre todo, para pedir más cambios.

Así también, que es una oportunidad para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2030), donde se busca lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.

Y es que, en muchos países, según detalló, las leyes crean diferencias en el trato entre personas, donde muchos quedan excluidos de los servicios básicos o sufren restricciones en su manera de vivir, solamente por ser ellos mismos.

Lamentó que, en nuestro país, como ocurre en otras regiones del mundo, una persona puede sufrir discriminación por su condición médica, raza, identidad de género u orientación sexual, lo cual tiene graves efectos tanto en el individuo como en el conjunto de la comunidad.

Asimismo, que en la asociación que representa, han construido entornos igualitarios para las mujeres y espacios libres de discriminación hacia la sociedad en general.

Aunque también dejó en claro que se siguen obstaculizando espacios libres de discriminación a nivel local, dentro del universo de las mujeres, “porque hay muchas que son doblemente discriminadas y suelen tener un acceso limitado a los servicios de salud”.

Mientras, solicitó a la sociedad a informarse sobre la discriminación y su impacto en la gente afectada y crear conciencia entre los funcionarios, miembros del Poder judicial y autoridades policiales.

Además, apoyar las plataformas parlamentarias, nacionales e internacionales que sea necesarias para comprometerse con el fomento de leyes justas que mejoren el bienestar y la dignidad fundamental de todas las personas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello