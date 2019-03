Necesario que Autoridad Supervise Negocios con Venta de Autopartes

* Ante la Ola de Robo de Llantas y Vehículos.

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo.- Mientras que los hechos delictivos no se denuncien ante la autoridad correspondiente, no podrá haber combate a la delincuencia y de nada servirá que solamente lo hagan en las redes sociales, señaló Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Así también se pronunció porque las autoridades supervisen los negocios con venta de autopartes, que de la noche a la mañana operan en la ciudad.

Lamentó que no existe la cultura de la denuncia y por eso las estadísticas que las autoridades revelan señalan que han bajado los hechos delictivos, no se acude a iniciar la carpeta de investigación, no hay registros de robos y asaltos, esto provoca que cuando algún delincuente es detenido salga con mucha facilidad al no haber pruebas en su contra.

Hace unos años hubo una campaña por parte de las autoridades al supervisar los negocios de compra de chatarra y encontraron tubería y cableado de cobre que tiene un alto valor económico y fueron decomisados, señaló, porque los dueños o encargados de esos establecimientos no comprobaron su legal procedencia.

Así como las autoridades revisan si las cantinas están debidamente legalizadas en sus documentos, así se deben de supervisar los negocios de chatarra, que les hagan revisiones y con ello comprobar si no compran objetos robados, afirmó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González