Reportan Desabasto de Agua en Decenas de Colonias en Tapachula

*Colonos Toman Instalaciones del Coapatap

Tapachula, Chiapas; 11 de Marzo.- Pobladores del suroriente de la ciudad tomaron este lunes las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), ubicadas cerca del Teatro de la Ciudad, en protesta por el desabasto del vital líquido que, aseguran, hay en decenas de colonias.

Luis Alberto Soto, en voz de los manifestantes dijo que debieron tomar esa determinación luego de que se ha cumplido una semana de no recibir el servicio.

“No es posible que el organismo, con los problemas internos que tienen entre el sindicato y la nueva administración, nos estén dejando sin el suministro de agua”, dijo en entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE.

Y es que apenas la semana pasada, los trabajadores del organismo paralizaron sus actividades argumentando una serie de irregularidades desde que comenzó el Gobierno que aún encabeza el alcalde Oscar Gurría Penagos, y que tampoco contaban con las herramientas necesarias para realizar sus tareas diarias.

Según Soto, están haciendo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para que pongan orden en Tapachula, “porque si no, lo vamos a tener que hacer nosotros”.

Señaló que están “cansados de imposiciones, de que nos quieran mangonear y de que nos quieran seguir robando.

“Nos quieren imponer tarifas y cobros indebidos y eso lo vamos a pelear a través de una demanda penal”, indicó.

Aclaró que aún cuando son solamente familias consumidoras que no están acostumbradas a las manifestaciones públicas, van a radicalizar sus posturas si no les proporcionan agua.

“Pasan los días y ellos están quitados de la pena. Todo el suroriente de la ciudad está padeciendo por la escasez”, insistió al señalar que están decididos a combatir la corrupción que aseguran hay en el Coapatap.

Lo colonos tomaron las oficinas de esas oficinas durante el horario de servicio y después se retiraron, sin que se registrara algún incidente.

Adelantaron, si continúa ese problema que está afectando a miles de familias, este martes ampliarían sus protestas.

Algunos de los inconformes presentaron sus recibos, que esos sí están llegando puntualmente, y en donde hay un incremento en las tarifas en más del doble con relación a su facturación pasada.

Lamentaron que los Diputados locales representantes de la región, que quién sabe cómo se llaman, no estén haciendo nada para sancionar el aumento en las tarifas de agua potable en Tapachula, luego de que el Congreso del Estado es el único órgano facultado para modificar ese tipo de cobros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello