Padres de Familia Piden Cese de Maestros Faltistas de la Prepa 4

*Desde hace dos semanas 13 docentes no se presentan a impartir clases.

Tapachula, Chiapas; 13 de Marzo.- Nuevamente padres de familia de la Preparatoria Número 4 en Tapachula, amenazaron con cerrar la institución debido a que la Secretaría de Educación Estatal ha actuado como comparsa de algunos maestros que no llegan a impartir su clase y por lo tanto no han cumplido con los acuerdos pactados hace algunos días, que permitió el reinicio de las labores escolares.

Luego de una junta previa en las inmediaciones de este centro escolar, los padres de familia llegaron a la conclusión de exigir a las autoridades educativas el cese inmediato de los 13 maestros faltistas que han provocado en sus hijos serios atrasos en su proceso educativo, debido a que por espacio de dos semanas no han llegado a trabajar.

Visiblemente molestos irrumpieron en las instalaciones para encontrar una respuesta con la Directora Encargada, Fermina Villafaña López del porqué los alumnos, en el mejor de los casos, sólo tienen una o dos horas de clases durante el día, sin embargo la respuesta de la directora fue de tener un desconocimiento total sobre la actitud de los maestros, quienes no han mostrado interés por la educación de sus alumnos.

Como se recordará el pasado 21 de febrero, los padres de familia bloquearon la entrada de la Prepa 4, para exigir la destitución de la Directora Vanesa Guzmán, por presuntos malos manejos en la institución; como respuesta a sus demandas, la Secretaría de Educación asignó a una directora encargada, mientras se daban las condiciones de nombrar a un nuevo director emanado de las filas de la misma institución; por lo que desde que se reiniciaron las clases, los maestros denunciados no han llegado a trabajar.

El Comité de Padres de familia evidenció a los docentes Amapola Ibarias, Exal Chávez, María Teresa Pérez, José Rolando Barrios, Abraham Urbina, Orlenda Damián, Jonathan Villareal, José Miguel Trujillo, Jesús Mérida, Eva Garduño, Daniel Pérez, Eduardo Suriano y Vanesa Guzmán, por dejar sin clases a sus hijos, por lo que pidieron que se disponga de maestros interinos para sustituirlos.

Por su parte los alumnos de diferentes grados también se manifestaron en contra de la actitud de los docentes faltistas, que no tienen razón para ausentarse, ya que aparte de perjudicarlos en su proceso de aprendizaje, es un mal ejemplo a la imagen de institución escolar.

De no atenderse sus demandas, los padres de familia amenazaron con volver a cerrar la institución hasta que la Secretaría de Educación tome con seriedad el asunto y se restablezca normalmente las actividades académicas de los docentes, ya que como ya se mencionó, los más perjudicados son los alumnos. EL ORBE/ Marvin Bautista