Se Agudiza Conflicto en el CETMAR, Padres de Familia Bloquean Entrada a Puerto Madero

Tapachula, Chiapas.- Por la madrugada de ayer miércoles, un grupo del comité de padres de familia del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) 24 de Puerto Madero, con llantas, cuerdas y una manta, iniciaron un bloqueo en la carretera Tapachula-Puerto Madero, a la altura del tramo Cuatro Milpas, para exigir la destitución del director Jaime Suriano Pérez.

En entrevista a Enrique Girón García, presidente del comité de padres de familia, dio a conocer que han intentado dialogar con el director Jaime Suriano Pérez, pero no han tenido éxito, por lo que con dos mantas presentaron su inconformidad solicitando la destitución del director por presunto nepotismo, abuso de autoridad y maltrato a los padres de familia, asimismo, solicitaron la reinstalación de 19 maestros cesados por la Reforma Educativa.

A su vez, un año ha pasado y el director no ha realizado la rendición de cuentas, y se habla de un recurso por un monto de alrededor de medio millón de pesos, del cual se desconoce el uso que se le dio.

Afirmó que el plantel lleva tomado más de un mes por los padres de familia, por lo que los estudiantes han tenido que tomar clases en el parque de Puerto Madero, y últimamente en un salón de usos múltiples para no atrasarse en su educación.

Señaló que aunque no son lugares muy salubres para sus hijos, tomaron esa decisión para no perder clases, pero que liberarán la vía hasta que una autoridad de carácter federal llegue para solucionar el conflicto del plantel.

Por otra parte, Lesvia Hidalgo Escobar, madre de familia de este plantel, indicó que se han sumado al cierre carretero porque el director ha sido un mal elemento para la escuela, ya que le ha faltado el respeto a algunas madres, es por ello piden que se arregle ya este conflicto pues es muy perjudicial para los alumnos. EL ORBE/Raymundo Grajales