Trabajadores de Salud Sin Equipos de Trabajo

Tapachula, Chiapas; 14 de Marzo.- Derivado supuestamente del reajuste presupuestal en la Secretaría de Salud del nivel federal, la dependencia en Chiapas ordenó la restructuración de los equipos de supervisión de zona en todas las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad, originando una gran inconformidad generalizada de los trabajadores de Salud, debido a que las condiciones de por sí adversas en las que trabajaban, empeorará aún más.

Por lo que los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria VII, respaldados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de la Subsección 2 en Tapachula, manifestaron su inconformidad y pidieron a la Secretaría de Salud Estatal, haga un estudio y revisión minucioso sobre la decisión que tuvo de reducir de 6 a 3 el número de equipos de supervisión de zona que laboran en el Soconusco.

Dichos equipos son los que garantizan la calidad en la atención y el suministro de insumos, así como el seguimiento y asesoramiento de los procesos de atención del personal en las unidades médicas, en la que la Jurisdicción Sanitaria VII tiene un universo de atención de 108 unidades de salud, distribuidos en 16 municipios del Soconusco.

El Secretario General de la Subsección 2 de la sección 50 del SNTSA, Uriel Vázquez Baneco, expuso que ante esta medida de reducción de equipos de trabajo que brindan la operatividad de la Jurisdicción Sanitaria VII, se correría el riesgo de no atender de manera eficiente el primer nivel de atención en la salud a la población que, por su condición de pobreza, flujo migratorio, geografía y marginación es altamente vulnerable a enfermedades epidemiológicas.

La propuesta en este nuevo Gobierno era que se elevara el número de equipos de supervisión de 6 a 8, debido a que con lo que se tenía, resultaba insuficiente la atención; sin embargo, ahora que se reducirá a 3, resulta casi imposible a los trabajadores de Salud dar respuesta al Programa Nacional de Salud, pues además ya no se contará con el apoyo del personal del programa PROSPERA, con los que anteriormente se coordinaba, señaló.

Por su parte, Edna Estela García Soltero, quien representa al equipo de zona 1, pidió al Secretario de Salud en el Estado, José Manuel Cruz Castellanos, que cuando menos se respeten los 6 equipos ya establecidos, debido a que no se debe poner en riesgo la salud de la población, por una medida de supuesta austeridad.

El documento enviado al titular de salud estatal, está firmado por todos los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria VII, donde puntualizan que la propuesta de dejar a los 6 equipos obedece al comportamiento epidemiológico de la zona, fortaleciendo la atención materna, enfermedades emergentes y re emergentes, además que el 60 por ciento de las poblaciones son de difícil acceso y vulnerables a desastres naturales. EL ORBE/ Marvin Bautista