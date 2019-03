Pide COBACH Intervención del Senado Para Mejorar Infraestructura Educativa

* Luego de Sufrir Recortes por Parte del Gobierno Federal.

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo.- La situación por la que atraviesan las instituciones del nivel Medio Superior a nivel nacional, es de rezago tanto en infraestructura como en la situación laboral de sus trabajadores, por lo que a través de la Federación de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres se planteó ante el Poder Legislativo la búsqueda de recursos para mejorar los servicios educativos en beneficio del alumnado.

El integrante de esta Federación, Víctor Manuel Pinot Juárez, indicó que una comitiva de esta unidad sindical, acudió a la Cámara de Senadores para pedir la intervención a través de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, para que las instituciones educativas obtengan recursos que les permita solventar sus necesidades principales.

Pinot Juárez enfatizó que a finales del año pasado, el Gobierno Federal amenazó con recortarles el presupuesto a todas las instituciones de educación Media Superior, pero a base de presión de los trabajadores educativos, se rectificó la postura y finalmente no se disminuyeron los recursos, pero tampoco aumentaron.

Dijo que cada año con la inflación, todos los materiales e insumos que se necesita para trabajar en los centros escolares elevan su costo, por lo que el presupuesto debería aumentar; no obstante se buscaron otras instancias como la Cámara de Senadores para poder obtener un recurso mayor.

Por otro lado, se refirió al logro sindical derivado de la inconformidad que tuvieron docentes y administrativos que verían gravadas sus prestaciones laborales como el aguinaldo, por lo que a través de un cabildeo permanente con las autoridades de la Dirección General del COBACH, se pudo quitar el impuesto del ISR a la prestación ya mencionada.

En este sentido confiaron en que las autoridades centrales respeten y cumplan con responsabilidad estas negociaciones, que de no haberse atendido, perjudicaría a toda la base trabajadora, tanto docentes como administrativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas.

Finalmente, el líder sindical concluyó que con estos logros se regresa la certeza y confianza en las autoridades de la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas. EL ORBE/ Marvin Bautista