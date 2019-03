Alertan por Plaga de Piojos en Escuelas del Soconusco

Tapachula, Chiapas, 17 de marzo.- De noviembre del año pasado a la fecha se han presentado casos de contagio de piojos mucho más elevados y con casos extremos, es decir las personas presentan de 100 a 150 piojos y la cabeza está muy dañada con llagas provocadas por tanto rascarse, informó Daniela Sánchez, gerente de PiojiMedic Tapachula.

Agregó que en este periodo el calor ha estado bastante fuerte y se acelera el proceso de reproducción de los piojos, por lo que exhortó a las madres de familia y a las personas en general a realizarse revisiones de manera frecuente de la cabeza y con ello evitar algún contagio de estos parásitos, toda vez que también provocan anemia.

Entre las personas que han atendido hay personas de primaria, secundaria, preparatoria, padres de familia y hasta novios y los contagios se dan con bastante facilidad porque es común que las personas peguen cabeza con cabeza, ya que los piojos no vuelan ni saltan, agregó.

Dijo que los más perseguidos para los piojos son los niños porque su tipo de PH es más atractivo para esos animalitos, pero ello no deja exentas a las niñas y jovencitas.

Los piojos atacan a todos, no respetan edades ni géneros, aunque los hombres tienen la ventaja que se cortan de manera frecuente el cabello. Las liendres se ocultan más a la altura de la nuca y en las patillas.

Sánchez manifestó que al piojo lo que más le atrae son las cabezas limpias y es un mito que se diga que las personas que resultan contagiadas tengan la cabeza sucia. Se han dado casos de personas que no presentan picazón y cuando se detectan el parásito están en casos extremos.

Bastan menos de 3 minutos para que los piojos se pasen de una cabeza a otra. Cada uno pone de 6 a 10 liendres por día y con la alta temperatura se puede disparar ese número porque pueden nacer mucho más rápido. El piojo nace de 5 a 7 días e inmediatamente empieza a comer la sangre de la persona “y en un periodo de 20 días estamos hablando que esos piojos ya van a ser adultos y en menos de un mes la persona que se contagió por haber pegado cabeza con cabeza va a tener un contagio bastante grave”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González