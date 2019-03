Habitantes de “La Perla” Exigen Escrituración a PROVICH

*Desde Hace 2 Años Están a la Espera.

Tapachula, Chiapas; 18 de Marzo.- Habitantes del Fraccionamiento La Perla, ubicada al surponiente de la ciudad, exigieron a la Promotora de la Vivienda de Chiapas (Provich) cumpla con el proceso de escrituración, ya que a más de 13 de años de ocupar esta zona habitacional no cuentan con el documento jurídico que les de certeza a su patrimonio.

En representación de los habitantes, Fabiola Jaqueline Madrid Santiago, afirmó que las familias del Fraccionamiento son personas fueron damnificadas por el huracán Stan, a quienes el Gobierno les concedió el derecho a la vivienda, sin embargo, con el paso de los años no han podido obtener la escrituración de su patrimonio.

Durante el sexenio del gobernador Manuel Velasco se puso en marcha el proceso de escrituración de manera gratuita, pero lamentablemente las familias no pudieron acceder a este programa, toda vez que funcionarios de la Promotora de la Vivienda en Chiapas les pusieron muchas trabas para ser beneficiados.

Existe preocupación entre las 52 familias que habitan en el Fraccionamiento La Perla, toda vez que durante el proceso de escrituración que se puso en marcha en la pasada administración estatal, les recogieron el certificado original que poseían, y les prometieron que les entregarían sus escrituras, pero Provich no cumplió con este proceso.

La entrevistada señaló que hay incertidumbre entre las familias pues en caso de que alguno de los beneficiarios llegara a fallecer, sus hijos se quedan desprotegidos al no contar con documento legal alguno que corrobore la legitimidad de su casa.

“Estamos angustiados porque al quitarnos el certificado original solo nos quedamos con la copia, y si llegáramos a morir nuestros hijos se quedan desamparados, no tenemos cómo poder heredar, cómo traspasar la viviendas, e incluso hay dos vecinos que ya fallecieron y sus familiares están con la incertidumbre”, abundó.

Las familias han enviado documentos a la dependencia estatal, cuyos oficios no han tenido ninguna respuesta por parte del titular de Provich, incluso han acudido a las oficinas en Tapachula y el enlace sólo les argumenta que tiene pocos días de entrar a laborar y no tiene información al respecto.

Finalmente, los inconformes exigieron al Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas que instruya a sus funcionarios atender esta demanda justa de las familias, ya que han pasado dos años desde que les recogieron sus certificados y documentos personales, con la promesa de que serían beneficiados con las escrituras de sus viviendas, pero fueron engañados. EL ORBE/ Marvin Bautista.