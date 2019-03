Denuncian Pobladores de Huehuetán y Tapachula Pésimo Servicio Eléctrico

* Pero CFE Gasta 93 mil Pesos en Equipo Para Ahuyentar Perros.

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo.- Los representantes de 12 comunidades del municipio de Huehuetán y 4 de Tapachula, coincidieron en que, a lo largo de muchos años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les ha dado un pésimo servicio, malos tratos y altas tarifas.

Ángel López Gómez, del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda, dijo en voz de todos ellos, que se encuentran en un proceso de mejoramiento y rehabilitación de las redes eléctricas que, en términos generales, presentan serias fallas en el servicio.

Entrevistado luego de una reunión que sostuvieron este martes con funcionarios de la paraestatal, dijo que entre los compromisos pactados de este día, está que la dependencia dará manteamiento inmediato y los pobladores realizarán la poda de los árboles.

Reconoció que, en muchas ocasiones, los usuarios se resisten a pagar la facturación porque, independientemente de que los cobros son muy altos, la CFE no cumple con sus compromisos, sobre todo en la rehabilitación de las redes y de los aisladores.

Gran parte de ese cableado tiene más de 30 años de servicio, afirmó, “por ello nada más llueve y se corta el fluido durante varios días”,

Opinó que, así como la CFE les exigen la cobranza a los usuarios, así deberían de ser los trabajos de mantenimiento a la media y baja tensión.

“Los Presidentes del Comisariado y Jueces queremos respeto, para que nos den un mejor servicio”, indicó al mencionar que entre las principales fallas está la falta de suministro, porque las cuchillas son muy antiguas y de bajo amperaje.

Para el caso de los aislamientos puso de ejemplo lo que, asegura, pasa en la comunidad de Nueva Granada, “donde hay un cable que está amarrado en sus puntas y añadido con lazo de plástico”.

Recordó que a todas esas comunidades les cobraron siempre altas tarifas, hasta que los consumidores decidieron declararse en resistencia en contra de la CFE, es decir, dejar de pagar.

Con esa medida, asegura que ahora los recibos han llegado de entre 60 y 80 Pesos, pero que les quieren cobrar los adeudos generados durante los años que no pagaron.

Ante ese requerimiento de pago, según dijo, el acuerdo de las comunidades es no reconocerlo, porque consideran que no es justo y que se mantendrán en “borrón y cuenta nueva”.

Entre las comunidades afectadas están Tolimán, Cinco de Mayo, Guadalupe, El Tíboli, El Guineo, Belisario Domínguez, Che Guevara, Nueva Granada, Santa Rita, Santa María, Pumpuapa, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

CFE Gasta 93 mil Pesos Para Evitar que sus

Trabajadores Sean Mordidos por Perros

Para evitar que sus trabajadores sean mordidos y atacados por perros durante sus labores en la calles del Valle de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) compró 150 ahuyentadores de perros, cuyo costo fue de casi 100 mil pesos

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, la CFE detalló que en diciembre de 2015, en un contrato por adjudicación directa, destinó 93 mil 960 pesos para que la empresa EEPAT de México S.A de CV entregara 150 de estos aparatos, los cuales tuvo un costo de 540 pesos cada uno.

La Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución remitió a este diario copia del contrato 700463578, celebrado en diciembre de 2015, por el concepto de “Ahuyentador de perros”, y donde se detallan el costo y la descripción de estos aparatos.

“Se requiere la compra de ahuyentador para perros debido a los accidentes laborales (mordida de perros) a trabajadores del Comercial de la Zona de Distribución Lomas”, es la justificación de la CFE para adquirir estos aparatos.

Estos ahuyentadores electrónicos emiten una señal ultrasónica que evita que los perros se acerquen y que el personal pueda laborar sin preocuparse de que estos animales los puedan morder y poner en riesgo su integridad. Sun