Padres de Familia Bloquearon de Nuevo el Puente Internacional Suchiate II

* Reclaman la Reconstrucción de Escuelas en el Soconusco.

Suchiate, Chiapas; 19 de Marzo.- Desde muy temprano padres de familia bloquearon el Puente Internacional Suchiate II, porque no han obtenido respuesta de las autoridades en el tema de la reconstrucción de aulas, dañadas por los diversos sismos.

El presidente del Comité Municipal de Padres de Familia, Javier Ovilla Estrada, precisó que es preocupante el desinterés de las autoridades para atender este tema sensible que afecta a los niños de los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria ante la falta de aulas, pues muchos están en clases a la intemperie.

Añadió que son 45 escuelas que presentan daños en su estructura como consecuencia de los sismos, entre ellos el del año 2017, que fue de 8.2 grados.

Algunas escuelas recibieron atención a medias y algunas de las aulas construidas con material de pésima calidad, dijo, presentan daños en su estructura, por lo que pidió que se abra una investigación.

Ovilla Estrada aseguró que ya se fastidiaron de la firma de minutas que finalmente no se cumplen, por lo que en esta ocasión el plantón será de manera indefinida, dijo, hasta que las autoridades hagan el compromiso formal de atender esta problemática.

Hizo un llamado a los Diputados federales, locales y Senadores para que atiendan las necesidades de la educación y dejen de hacer como que trabajan, porque tampoco se sabe a dónde fue a parar el dinero de la reconstrucción, y mucho menos si hay castigo para los responsables, mientras que los niños reciben clases en condiciones paupérrimas.

“Nuestros hijos se van a la escuela y no sabemos si van a regresar, ya que reciben clases en aulas dañadas que se pueden venir abajo en cualquier momento por algún sismo, esa es nuestra preocupación que las autoridades no entienden”, afirmó.

Los padres de familia se han coordinado para pagar la renta en diversos locales, con costos que superan los 15 mil Pesos mensuales, situación que afecta su economía porque el Ayuntamiento de Suchiate con el argumento de que no hay recursos, se niega apoyarlos.

En la movilización participan padres de familia de los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Tuxtla Chico y Tapachula, quienes aseguraron que están dispuestos a permanecer de manera indefinida hasta que las autoridades les den solución.

Se han reunido con funcionarios de INIFECH, Subsecretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, pero solo les han dado promesas que finalmente no cumplen, por la falta de voluntad, explicó.

“Las autoridades no les han tomado importancia a nuestras escuelas, aquí está temblando demasiado fuerte, hubo uno de 6.6 y se volvieron a agrietar otra vez las aulas que ya estaban agrietadas por el temblor de 8.2 grados”, aseguró.

“Nos están diciendo que hasta el otro año van a empezar a reconstruir las escuelas, será que el sismo se va a esperar para el otro año?”, se preguntó el representante de los padres de familia.

“La última vez que vino el funcionario de Gobierno de nombre Jorge Cruz Pineda, el 28 de enero, dijo que vendría para el 28 de febrero y traería resultados, aquí estuvimos esperándolo, pero nunca vino, se burló de nosotros; según, los recursos saldrían del Fonden, nos dijo que creyéramos en su palabra, sin embargo no se presentó nadie”, agregó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González