Comercios sin Cultura de la Prevención Contra Sismos

Tapachula, Chiapas; 20 de Marzo.- Aún cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) exige a las empresas cumplir con las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la mayoría de los comercios de Tapachula carecen de la cultura de la prevención, situación que quedó de manifiesto durante el mega simulacro estatal que se llevó a cabo este miércoles, donde la mayoría de los establecimientos no participó en este ejercicio.

La norma oficial mexicana obliga a los comercios contar con su comité interno de Protección Civil, así como realizar sus simulacros de manera periódica, sin embargo durante el ejercicio preventivo que se realizó a nivel estatal, fueron muy pocos los comercios establecidos en el primer cuadro de Tapachula los que evacuaron a su personal y a los clientes que se encontraban al interior de los negocios durante la hora en que se efectuó el simulacro.

El mega simulacro demostró que las empresas incumplen con las normativas de la STPS y además no cuentan con un plan estratégico para la prevención de accidentes, pero lo preocupante es que exponen la vida de sus empleados en caso de un evento de la naturaleza.

Tan solo en el primer cuadro de la ciudad, están establecidos instituciones bancarias, tiendas de calzado, de telas, joyerías, casas de empeño, tiendas de ropa, entre otros giros y ninguno de los comercios evacuaron a su personal ni clientes durante el mega simulacro.

En días pasados el Colegio de Ingenieros Industriales de Tapachula, informó que las empresas deben de contar con rutas de evacuación, señaléticas, comité interno de protección civil, delimitar los puntos de reunión, así como realizar de manera periódica simulacros de sismos, rubros que los centros laborales incumplen, aún cuando están en juego vidas humanas.

Es preocupante que las empresas no le den la importancia a este tipo de ejercicios preventivos, cuando Tapachula se encuentra en una zona altamente sísmica, y es que en lo que va del año se han registrado un número importante de movimientos telúricos.

Por la apatía de los centros laborales, muchos empleados desconocen qué hacer cuando se presenta un evento de esta naturaleza, por lo que es necesario que las autoridades competentes vigilen que los comercios cumplan con las recomendaciones, sobre todo porque de la aplicación correcta de las normas dependen muchas vidas humanas.

La autoridad debe aplicar sanciones a los comercios que incumplan con los planes de seguridad, de tal manera que los establecimientos le den la importancia a los ejercicios preventivos, porque las personas no están preparadas ante sismo, aún cuando debería ser ya una buena práctica, porque el Soconusco está en una zona altamente vulnerable a este tipo de eventos naturales. EL ORBE/ Marvin Bautista