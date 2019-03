Exigen Retirar a Migrantes del Parque “Miguel Hidalgo”

*La Plaza Convertida en Muladar.

Tapachula, Chiapas; 20 de Marzo.- El parque central “Miguel Hidalgo” se encuentra abarrotado por decenas de migrantes, la mayoría provenientes de países centroamericanos, quienes han hecho de esta plaza pública su campamento, toda vez que se han apoderado de las jardineras y bancas para dormir y para hacer sus necesidades fisiológicas, sin que ninguna autoridad haga algo para retirarlos.

En entrevista, Arturo Estrada Pérez, aseador de calzado en el parque central, lamentó la apatía de las autoridades municipales y la falta de vigilancia, lo cual genera que la plaza esté convertida en un completo muladar y represente un foco de infección para las familias.

Debido a la falta de vigilancia, por las noches los migrantes que están apoderados del parque hacen sus necesidades fisiológicas en las jardineras o sobre los árboles, lo que genera olores fétidos durante el día, por lo que quienes trabajan en el parque deben comprar calhidra o líquidos aromatizantes para esparcir sobre estos lugares.

Las familias ya no acuden a la principal plaza pública de Tapachula, porque el lugar está convertido en un “baño público”, incluso las personas que se dedican a lustrar el calzado han visto como en los recientes meses han caído sus ingresos hasta en un 60 por ciento, ya que las personas no acuden debido a los malos olores que salen de las jardineras.

Denunció que en dos ocasiones ha tenido que sufrir esta problemática, ya que hace unos meses atrás, los migrantes defecaron sobre el mueble donde guarda su herramientas de trabajo y este miércoles al llegar a su lugar donde labora, en un árbol expedía malos olores, ya que una vez más los migrantes habían hecho sus necesidades fisiológicas, por lo que se vio en la necesidad de comprar calhidra para esparcir sobre este lugar.

Aun cuando en varias ocasiones han exigido a las autoridades municipales atender esta problemática, nadie atiende la demanda de la población y han dejado que el parque central “Miguel Hidalgo” esté convertido en un foco de infección para las familias que acuden a este lugar de esparcimiento.

Las mayoría de los espacios, bancas y jardineras están ocupados por decenas de migrantes centroamericanos, quienes se han quedado en la ciudad, por lo que las familias tapachultecos o turistas ya no encuentran un lugar donde sentarse, ya que los extranjeros están acostados o dejan sus mochilas o pertenencias sobre las orillas de las jardineras.

Los migrantes vociferan que tienen derechos aun cuando están de manera ilegal en el país, sin embargo es preocupante que las autoridades permitan que los centroamericanos violenten las leyes y derechos de los mexicanos, por lo que el entrevistado exigió a los tres órdenes de Gobierno a que implementen un operativo para desalojar o retirar a estas personas de la plaza pública. EL ORBE/ Marvin Bautista