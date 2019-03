Paralizan las actividades y exigen la renuncia del Director General.

Tapachula, Chiapas; 21 de Marzo.- El Sindicato de Trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (STCOAPATAP) se declaró en asamblea permanente este jueves y suspendió sus actividades para exigir a sus directivos presentar las nóminas de todas las personas que cobran ahí sin devengar los salarios, es decir, de los llamados popularmente “aviadores”.

Pidieron además la destitución inmediata director de ese organismo descentralizado, Luis Eduardo Guízar Cárdenas, por supuestas irregularidades.

Noel López Díaz, secretario del Interior y de Acción Política de ese sindicato, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que decidieron declararse en asamblea permanente “porque estamos viendo muchas inconformidades”.

Aclaró que en diversas ocasiones plantearon la problemática interna a Guízar, tanto de manera verbal como escrita, pero no han recibido respuestas.

Y es que, de acuerdo a su declaración, el Director del Coapatap a metido a laborar a personas externas y los trabajadores están siendo desplazados.

“Creíamos que habría una transformación real, pero siguen habiendo muchas anomalías en el organismo”, abundó al señalar que cuando le exigen las nóminas para saber de los “aviadores”, les han dicho que vayan a pedírsela al alcalde Oscar Gurría Penagos.

“Nuestro Contrato Colectivo de Trabajo ha sido violado de una forma u otra y lo que queremos es que se respete. Ese fue un compromiso de Gurría durante su campaña y después como Presidente”, destacó.

Incluso, le mandó un mensaje a las autoridades locales al indicar que son gente de trabajo, pensantes y no revoltosos.

Para respaldar sus palabras, presentó el oficio SG/STCAPA/04, de fecha 7 de enero de este año, dirigido a Guízar Cárdenas, en donde piden formalmente la plantilla de los trabajadores que laboran en el Coapatap.

En la misiva, firmada por el secretario general del Sindicato, Jacob Simón López Hernández, le hacen remembranza de que esa petición se la habían hecho también en reuniones anteriores “y usted nos comentó que no había ningún problema para proporcionárnoslo”.

Al ver la negativa de respuestas, le puntualizaron que la petición ahora es por escrito, “ya que, para nosotros como sindicato, es muy importante para poder conocer el buen funcionamiento de nuestro organismo”.

Esta es la enésima ocasión en la que los trabajadores del Agua Potable se manifiestan en contra de los directivos y de la autoridad municipal por diversas irregularidades.

Incluso, ya se habla de que entre las autoridades podría haber un trasfondo para buscar privatizar el servicio, así como lo están haciendo con la recolección de basura y el alumbrado público.

En estos casi seis meses que lleva la administración actual, el Coapatap ha estado envuelto en escándalos de todo tipo, desde adeudos millonarios, de tanques almacenadores y terrenos embargados, suspensión del suministro eléctrico por falta de pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y supuestos actos de corrupción.

Así también, reclamos sociales por aumentos de hasta el cien por ciento en las tarifas e infinidad de ocasiones en las que los usuarios se han visto obligados a tomas las instalaciones por esas y otras irregularidades, como el desabasto del vital líquido.

Se desconoce en qué emplean los millones de Pesos que recolectan mensualmente, incluso los derivados por el aumento de las tarifas, aunque por los reclamos de los trabajadores, todo parece indicar que son utilizados para el pago de “aviadores”.

En la protesta de este jueves, desplegaron mantas y se plantaron en la explanada externa de las instalaciones, ubicadas al norponiente de la ciudad. Ahí estuvo presente Guízar, quien trató afanosamente de detener la protesta.

Argumentaron otras deficiencias, como la falta de equipo especializado para poder realizar sus actividades cotidianas y material para las reparaciones.

Por la tarde se había establecido una mesa de trabajo entre ambas partes, pero el tema de presentar las nóminas no había sido solventado y, por ello, no había avances.

Se indicó que la distribución del agua continuó con normalidad, pero no descartaron que en las próximas horas pudieran irse a paro general de labores y, con ello, la posibilidad de suspender el servicio. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello