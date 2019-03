Organizaciones Piden Continuidad al Agroparque y ZEE de Puerto Chiapas

Tapachula, Chiapas; 23 de Marzo.- Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chiapas es el Estado del país con mayor índice de analfabetismo, pobreza y marginación, por lo que para el Coordinador de ONG´s sociales y productivas de la Costa de Chiapas, Carlos Alberto Vila Serrano, el atraso que tiene la entidad es a causa de los gobernantes.

Dijo que desde hace muchos años, Chiapas sufre de una ineptocracia, representada por los gobernantes estatales y municipales que no han sabido apreciar y aprovechar el potencial que tiene la entidad, por lo que aseguró que la entidad no merece la situación económica que ahora sufren sus habitantes.

Por la falta de una buena administración gubernamental, muchos proyectos de desarrollo han quedado inconclusos, y los inversionistas han quedado con la incertidumbre de que puedan realizarse, ya que por parte del Gobierno no existe una información clara sobre el plan de desarrollo.

En el caso del Parque Agroindustrial en Puerto Chiapas mencionó que en este terreno de más de 100 hectáreas, hay 14 empresas que tienen sus plantas a medio construir, o algunas ya compraron maquinaria que no han podido echar a andar debido a la burocracia que impera en las oficinas gubernamentales, que no permiten darle velocidad a los proyectos de desarrollo.

Es el momento en que los tres órdenes de Gobierno cristalicen sus propuestas para lograr la cuarta transformación que tanto han anunciado, sostuvo, además, la población en general está con la esperanza de que exista realmente el desarrollo social que han manifestado, pues se busca mejorar la calidad de vida de los chiapanecos. EL ORBE/ Marvin Bautista