Comercio Establecido Exige Reubicación Ordenada de los Vendedores Ambulantes

* Mantienen Invadido el Primer Cuadro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo.- A más de dos meses en que la administración municipal realizara el desalojo de vendedores ambulantes de las principales calles del centro de la ciudad, nunca se presentó un proyecto para reubicar a los comerciantes informales, por lo que una vez más las personas se han apoderado de las banquetas.

El Presidente de la Asociación del Comercio Establecido y Propietarios de Inmuebles de Tapachula, José Elmer Alquiáhuatl Herrera, lamentó que la autoridad municipal sólo reprimiera a los comerciantes informales al momento sin contar con una estrategia adecuada para reubicar a las miles de familias que se dedican a esta actividad para llevar a sustento a sus familias.

Aún con el desalojo, la problemática no se terminó, ya que si bien fueron sacados de calles, entre ellas la 10ª Norte, los comerciantes se apoderaron por completo de la 3ª, 5ª y 7ª Poniente, incluso cerraron el paso a los vehículos, y la autoridad municipal se mostró tolerante ante esta situación.

Las acciones emprendidas no fueron las adecuadas, pero nunca hubo un proyecto para darle una reubicación digna a todas las familias dedicadas al comercio informal.

Si existiera un proyecto para limpiar del ambulantaje al centro de la ciudad, no se hubiera permitido que los comerciantes se apoderaran de las calles otra vez, al contrario, hubieran sido reubicados en plazas públicas, que hoy son un elefante blanco, al estar completamente vacíos los locales.

El entrevistado mencionó que el Gobierno Municipal no debe permitir que los ambulantes sigan apoderados de las calles en su totalidad ni dejar que regresen al lugar anterior, por lo que debe haber un diálogo con los ambulantes, pero de manera directa, y no con líderes que por años se han enriquecido a través de esta actividad.

La reubicación debe establecerse sin intermediarios, pues hay líderes que usan a las personas sólo para aprovecharse de espacios y una vez que logran su propósito, los abandonan.

Los vendedores que están sobre la 3ª y la 5ª Calle Poniente, son los mismos que desalojaron de otras avenidas y se establecieron otra vez en las calles céntricas.

Siempre se ha pedido a las autoridades que erradiquen el ambulantaje, porque además de ser una mala imagen a la ciudad, también representa una competencia desleal al comercio establecido quienes pagan todos sus impuestos, sin embargo, el desalojo debe ser de manera completa, no a medias, porque deja entrever que pudiera haber preferencia a unos líderes. EL ORBE/ Marvin Bautista