Tapachula Primer Lugar en Homicidios, Narco Venta y Otros Delitos en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo.- Tapachula se mantiene en lo que va del año en primer lugar en el número de homicidios en Chiapas con el 16 por ciento de los casos registrados, confirmó este domingo la Plataforma de Transparencia en Materia de Seguridad Nacional.

En la lista le sigue la capital, Tuxtla Gutiérrez, con el 9 por ciento; Palenque, 8; Villaflores, 6; Ocosingo, 4; Chiapa de Corzo y Mapastepec, 3; entre otros.

De acuerdo a esas estadísticas, del 1º de Octubre al 28 de Febrero, que es hasta donde abarca el balance, es decir, desde que asumió el cargo el aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, se han confirmado 32 homicidios en el municipio, incluyendo, lamentablemente, a los dos policías y varios ejecutados.

En el caso de las extorsiones en las que las víctimas han tenido el valor de denunciarlas ante las autoridades, en lo que va de la actual administración municipal se han confirmado 12 situaciones.

Eso equivale al 14 por ciento de las quejas por ese delito que se han presentado en todo el Estado en este año, y un 25 por ciento más que el mismo periodo, pero del año pasado.

Tapachula ya ocupa también el primer lugar en venta de drogas al menudeo, con 27 por ciento de todo lo que se tiene contabilizado en el Estado.

En los últimos cinco meses se han denunciado 99 delitos de ese tipo, es decir, hay un aumento de alrededor del 40 por ciento, con respecto a lo ocurrido un año anterior.

Mientras que, en ese lapso, la delincuencia en la ciudad se ha apoderado ilegalmente de 72 vehículos, tanto en estacionamientos de plazas comerciales, de oficinas gubernamentales, viviendas como en las calles de la ciudad.

Pero la inseguridad en Tapachula no solamente está en sus calles, ya que la delincuencia ha entrado a robar en la intimidad de la población, o sea, en sus viviendas. En el tiempo en que Gurría Penagos ha encabezado la administración local, se han presentado 95 denuncias por esas causas.

Algo similar ocurre con los asaltos a mano armada y robos a negocios. En los últimos cinco meses se abrieron 69 querellas de ese tipo en la ciudad.

También hay preocupación por el número de denuncias por lesiones, con 129 casos registrados de Octubre a la fecha.

Lamentablemente, los grupos vulnerables, como el caso de las mujeres, siguen siendo un blanco fácil para las agresiones y la impunidad.

En el Ayuntamiento que lleva presidido Gurría, 28 de ellas han cobrado fuerzas y superado la vergüenza para presentarse ante un Ministerio Público y denunciar ataques sexuales, aunque desafortunadamente algunas ya no pudieron hacerlo, porque además, fueron asesinadas.

La crisis económica, el desempleo, la proliferación de antros de vicio, el aumento en la venta de drogas, la cancelación de programas sociales y subsidios, el aumento en los precios de la canasta básica y el transporte, entre otros factores, también han repercutido en el comportamiento de la sociedad, sobre todo en la clase popular.

Eso se ve reflejado en los 704 casos de violencia intrafamiliar denunciados en cinco meses, que equivale a un aumento del 86 por ciento comparado con la media estatal.

Las matemáticas son frías, no tienen afinidad partidista o representan sentimiento alguno. Así, las estadísticas actuales señalan, una vez más, que Tapachula está atravesando un serio problema de inseguridad.

Por ello, los representantes de Cámaras, Colegios, asociaciones civiles y sectores productivos han solicitado reiteradamente, en lo que va del año, la intervención del Gobierno Federal y del Estado para garantizar la seguridad en Tapachula, ya que las autoridades han sido rebasadas y han resultado inútiles para atender esa demanda ciudadana. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello