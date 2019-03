Colonos Exigen a las Autoridades de Salud Acciones Contra Proliferación del Zancudo

Tapachula, Chiapas; 25 de Marzo.- Vecinos de las colonias del suroriente de Tapachula, entre las que se encuentran 11 de septiembre, Doroteo Arango, Indeco, Nuevo Mundo y Santa Bárbara, entre otros, manifestaron su inconformidad con la Secretaría de Salud Estatal, ya que no han activado en plan operativo contra las enfermedades transmitidas por vectores.

Con las lluvias atípicas que se han acentuado en esta localidad, ha proliferado la presencia de zancudos que podrían ocasionar enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya, lo que pondría en riesgo a la población de estas colonias que se encuentran colindantes con el Río Texcuyuapan.

En este sentido, el representante de la colonia Doroteo Arango, José Antonio Chacón Jiménez, indicó que las familias ya no saben qué hacer para disminuir la presencia de zancudos en sus domicilios, ya que algunos rocían insecticidas, mantienen ventiladores encendidos toda la noche o colocan pabellones; sin embargo, estas medidas deben ser acompañadas por las labores de la Jurisdicción Sanitaria.

En estas colonias hay muchos niños enfermos con síntomas similares a la patología del Dengue, por lo que reiteraron el llamado al Sector Salud para que establezca un cerco sanitaria en esa zona, que es el sector más afectado por las enfermedades transmitidas por vectores.

Anteriormente las brigadas de Salud recorrían estas colonias de manera puntual, y por ello, había disminuido la presencia de enfermedades, pero ahora las dependencias de salud no quieren ni regalar el abate, que era una medida preventiva que se utilizaba en los depósitos de agua.

Lamentó que las autoridades sanitarias estén esperando a que haya una alerta epidemiológica para comenzar a actuar, cuando se supone que con los nuevos gobiernos habría un cambio sustancial en la forma de trabajar, no obstante aseguró que la situación está igual o peor que antes. EL ORBE/ Marvin Bautista.