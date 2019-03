Exigen la Instalación de Contenedores de Basura en el Parque Central de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 25 de Marzo.- Tapachula es la ciudad más importante en la Costa chiapaneca, sin embargo, la apatía y la falta de interés de las autoridades municipales han propiciado que el Parque Central “Miguel Hidalgo”, esté convertido en un verdadero “cochinero”, situación que genera una mala imagen para los visitantes que acuden al primer cuadro de la ciudad.

El Director de la Agencia de Viajes “Vuela”, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, dio a conocer que toda plaza pública debería tener instalados contenedores de basura, sin embargo en el Parque Central y en el Sendero Peatonal no existen recipientes para que las miles de personas que acuden a este lugar puedan depositar sus desechos.

Por iniciativa del comercio establecido, se contrató a un grupo de jóvenes para conocer el número de personas que transitan por el parque central y el Sendero Peatonal, a través del cual, se pudo contabilizar que son alrededor de 50 mil personas los que visitan el primer cuadro de la ciudad a diario, entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche.

Lo preocupante es que, las más de 50 mil personas que transitan por el primer cuadro de la ciudad no tienen dónde depositar sus desechos ni en el Sendero Peatonal ni en el Parque Central, por lo que combinado con la falta de cultura ambiental de los ciudadanos, se genera que la mayoría de las jardineras sean utilizadas como depósitos de desechos.

Se tenían grandes expectativas con la administración municipal, pero a más de 5 meses no han podido dar atención al tema de la instalación de contenedores de basura en el primer cuadro, no para las empresas ni vecinos, sino para los transeúntes.

De manera particular, dijo, se vio en la necesidad de colocar una malla en los maceteros instalados en el Sendero Peatonal, ya que todos los días estos recipientes estaban llenos de basura, pero era porque no existen contenedores en todo el primer cuadro, lo cual es inadmisible.

“Hacemos un llamado a la administración municipal para que alguien tome en cuenta el tema de los contenedores de basura en el parque central, porque no es posible que se presuma que llegan cruceristas, cuando los visitantes no tienen dónde depositar sus desechos, situación que se ha externado, pero pareciera que no tienen la capacidad para atender este rubro tan sencillo”, sostuvo. EL ORBE/ Marvin Bautista.