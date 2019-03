Ante la Incapacidad del Ayuntamiento Colonos se Organizan Contra la Delincuencia

*En “Vida Mejor” Realizan Rondines Nocturnos.

Tapachula, Chiapas, 27 de marzo.-Habitantes del Fraccionamiento Vida Mejor denuncian que ante la falta de patrullaje de la Policía Municipal y los constantes robos a casa habitación, se han visto en la necesidad de organizarse y realizar rondines durante las noches.

La señora María Elena Díaz López dio a conocer que han visto mucha gente sospechosa en los andadores y estacionamientos, situación por la que están preocupados.

También durante las noches muchos individuos se suben a las azoteas de las casas al parecer con la intención de robar, pero afortunadamente como han empezado a realizar rondines no han logrado su cometido.

Utilizan silbatos como medio para dar la alarma y dijo que es preocupante que se han percatado que durante las noches y madrugadas no se ve ninguna patrulla de la policía municipal realizando rondines de vigilancia, por lo que hicieron un llamado al secretario de seguridad pública a dar atención al rubro de seguridad.

Díaz López manifestó que el velador les ha dicho que ante tanta gente extraña y sospechosa que llega a la colonia ya hasta temor tiene que lo vayan a agredir.

Hay infinidad de lámparas que no funcionan, lo que hace propicio que los delincuentes se escondan con mucha más facilidad, además que se dan a la fuga entre los andadores o se suben a los árboles para cruzar de un lugar a otro. EL ORBE / Rodolfo Hernández González