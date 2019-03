Cámaras Lamentan Desaparición de la Zona Económica de “Puerto Chiapas”

Tapachula, Chiapas, 27 de marzo.- Porque el gobierno federal no desaparezca a la Zona Económica Especial, toda vez que representa inversión, desarrollo y generación de empleos, se pronunció el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, durante una gira de trabajo que desarrolló por la región.

“Hacemos un llamado al gobierno federal para que tome la decisión en la continuidad de las ZEE, hemos dicho que los gobiernos independientemente de que cambian las personas son instituciones y los programas de gobierno que son a largo plazo requieren continuidad para que se puedan desarrollar y para que den certidumbre”, agregó.

Dijo que ya se tuvo el anuncio infortunado de la cancelación de las obras en proceso del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México y ahora la cancelación del proyecto de Zonas Económicas Especiales, si bien es cierto que no hay cemento y no hay obra física, si hay una gran obra de infraestructura jurídica, de planeación y de promoción, esperando que se concrete, pero concluir el programa sin darle tiempo a que de resultados es abandonar una posibilidad de desarrollo en la región SurSureste del país que tanto lo requiere.

El presidente de Coparmex manifestó que hasta el momento no ha escuchado un solo argumento legal de peso, una sola razón que justifique el que este programa de la ZEE no siga adelante, por lo que insistió en hacer el llamado al gobierno federal para que no tome decisiones basadas en prejuicios que tienen como único propósito aparente el desechar lo que se inició en un periodo de gobierno y si existen elementos como para ser ajustado y mejorado, adelante, pero de no ser así que se mantenga este proyecto que es de alto impacto y de alta conveniencia para toda la región.

De Hoyos Walther hizo también un llamado al gobierno federal para que ponga en marcha un programa de estímulos fiscales para la Frontera Sur, “se puso en marcha uno a partir del 1 de enero de este año para la frontera norte; hoy el presidente estuvo en Tijuana reconociendo que han habido errores de implementación y culpó a los técnicos de la Secretaría de Hacienda de esos errores y el llamado es para que en el caso de la Frontera Sur se ponga en vigor este programa sin complejidades, es decir un esquema de IVA del 8% generalizado, sin condiciones y también una reducción del I.S.R. al 20%, que se establezca con un periodo de arranque de manera general para todas las empresas y de ser posiblepara las personas físicas que tienen una actividad empresarial”.

NO PUEDE HABER PROYECTOS DIVIDOS EN EL PAÍS

Respecto al impacto que va a tener la cancelación de la Zona Económica Especial, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que al sureste le va a tocar el tren maya y el istmo, “yo creo que estos pueden ser buenos proyectos pero no son suficientes, no se puede decir que al norte le toca el programa de estímulos fiscales y al sureste le toca el tren maya, deben de haber proyectos integrales para todo el país”.

Dijo que es bueno que haya interés por la infraestructura, pero se necesitan proyectos integrales “y nosotros pensamos, sin prejuzgar la importancia que hace indispensable que se tenga una visión mucho más integral y que el problema que tenemos es de inversión, de empleo y desarrollo, un proyecto con las zonas económicas tiene un mayor alcance que una obra de infraestructura por sí misma, es necesario que no se castigue al sureste aniquilando un programa de la ZEE que apenas empezaba a ser estructurado en la parte jurídica y de coordinación con los gobiernos, es decir un programa de esta envergadura no da resultados pronto, basta conocer la historia que tienen las zonas económicas en el mundo y no era solamente una invención del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sino que se trata de una realidad para detonar la zona”.

LOS RECLAMOS DE LOS EMPRESARIOS CHIAPANECOS

Respecto a las demandas de los empresarios de Chiapas, señaló que principalmente el reclamo es la seguridad y que haya una persecución de los casos de corrupción flagrante que existieron en el pasado reciente, así como la implementación del sistema anticorrupción y de manera muy especial para que se libere los candados o las ataduras para el gasto de inversión pública estatal,“sabemos que en esta entidad tiene un papel muy importante como catalizador de la economía la inversión pública y el gasto que realiza el gobierno estatal”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González