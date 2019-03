Clausuran el Rastro de Tapachula por no Superar Revisiones Sanitarias

Jonathan de León, introductor.

Tapachula, Chiapas; 29 de Marzo.- Por presuntas irregularidades en materia sanitaria, autoridades llevaron a cabo la clausura del rastro de esta localidad.

Introductores de ganado dieron a conocer que la suspensión de actividades del denominado Rastro Regional de Bovinos-Porcinos tipo Sagarpa, que no tiene nada de eso, les afecta severamente en su economía.

En toda esta problemática autoridades de los tres niveles de Gobierno que tienen que ver con la sanidad, se han negado a hablar del tema, argumentan que tienen desconocimiento del caso, y no se sabe a qué se debe el hermetismo.

A través del área de comunicación social de la Jurisdicción Sanitaria VII, se trató de localizar al doctor Andersi Díaz Soto, coordinador de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero negaron toda información.

En la Secretaría del Campo también dijeron no tener conocimiento. En SADER, antes Sagarpa, se buscó al encargado de Ganadería, Juan Pablo Flores Mújica, que ha perseguido a los tablajeros que sacrifican en el rastro de Mapastepec, pero dijeron que andaba de comisión.

Son Graves las Pérdidas Económicas.

Jonathan de León dijo que el pasado jueves se presentaron al rastro con su ganado para sacrificio y se encontraron con la desagradable noticia de que el rastro está suspendido en sus actividades, y nuevamente acudieron este viernes para saber qué va a ocurrir, pero nadie les ha informado algo al respecto.

Es preocupante esta situación porque el ganado baja de peso y esas son pérdidas que impactan en la economía, dijo, por lo que reiteró su llamado al administrador (Jorge Ortiz Arévalo) para que dé un informe de la situación del rastro, lo mismo que de las autoridades que hayan intervenido en la suspensión de actividades del inmueble.

No saben qué sucedió para que se llevara a cabo la suspensión de las actividades del rastro, señaló, ellos son solamente introductores y tampoco cuentan con información oficial, no saben qué va a ocurrir porque ya son dos días que no hay actividad.

Mauro Cosagua dio a conocer que están dejando de introducir de 25 a 30 animales diariamente al rastro, provocándoles afectaciones en su economía porque son muchas las familias que dependen de esa actividad de manera directa e indirecta.

Los animales se han quedado en lista de espera y con las altas temperaturas pierdan peso y eso significa pérdida de dinero que nadie les va a reponer, añadió.

No cuentan con un plan emergente, no saben nada de la problemática y el administrador del rastro no les ha dado información al respecto, afirmó.

Cosagua manifestó que ésta suspensión los ha tomado por sorpresa y si de por sí son pocas las ganancias, su situación es bastante complicada porque han dejado de comercializar carne en los mercados y tiendas, por lo que cada pequeño productor diariamente sufre pérdidas del orden de los 15,000 Pesos aproximadamente.

No Pasaron Revisiones.

De manera extraoficial otros tablajeros dieron a conocer que al rastro llegaron diversas autoridades y detectaron que no está funcionando la planta de tratamiento de aguas residuales y que tampoco hay conexión que lleve agua a los tanques de la planta.

Aparte sacaron muestras de la tierra del patio trasero a donde tiran el agua y detectaron que está contaminada; mientras que al querer echar a andar el incinerador detectaron que no había gas, que sí llevaron el combustible, pero nunca funcionó el equipo, entre otras anomalías. EL ORBE/Rodolfo Hernández González