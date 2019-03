Denuncian a Dulcería por Vender Presuntamente Productos Caducos

Tapachula, Chiapas; 30 de Marzo.- La señora Elvira Sánchez Hernández denunció la venta de dulces caducos y en estado de descomposición por parte de la empresa denominada “Dulcerías Gómez”, ubicada en la 12 Avenida Norte esquina con la 3a. Calle Poniente, lo que podría generar un serio problema de salud, principalmente para los niños.

Mencionó que en días pasados compró una caja de dulces de las denominadas “Nucitas”, el cual sin haberse dado cuenta hasta después de su compra, presentaba una fecha de caducidad del 2018, y dentro de su contenido tenía moho, el hongo más frecuente en productos en estado de descomposición.

En más de una ocasión, los productos de esta comercializadora han presentado características similares, como en un dulce denominado “sapitos”, que contenía gusanos una vez que fue abierto el empaque en su casa, en esa ocasión, al reclamarles, la encargada sólo le devolvió el dinero del costo del producto, sostuvo.

Sin embargo ahora con los dulces “Nucitas”, quiso hacer pública las condiciones de los productos que se venden en la Dulcería Gómez, para llamar la atención de las autoridades de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que realicen las supervisiones necesarias, e impidan que estos productos sean comercializados.

Sánchez Hernández agregó que es común que los padres den a sus hijos los dulces sin antes revisarlos, o que los menores los consuman sin darse cuenta del grado de descomposición debido a que el sabor puede confundirse en el dulce; sin embargo, el daño a la salud lo deberán determinar las instancias correspondientes.

Al querer conseguir la explicación de la encargada de la dulcería, no lo quiso hacer frente a las cámaras y sólo se refirió que esas condiciones que a veces se presentan en los dulces es por el exceso de calor en el medio ambiente, no obstante aseguró que no representa ningún daño para la salud, y aclaró que si el cliente se inconforma les devuelve el dinero que gastó.

Aunque la señora Elvira Sánchez no ha hecho una denuncia formal frente a las instancias de Gobierno, hizo un llamado a los consumidores de estos productos a que revisen bien las condiciones en las que se encuentran los dulces debido a que sería lamentable que los menores contrajeran alguna infección derivado de este consumo. EL ORBE/Marvin Bautista.