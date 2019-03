Secretaría del Transporte Desatiende Problema de Movilidad en Tuxtla Chico

* No Toma en Cuenta Propuestas de Ejidatarios.

Tuxtla Chico, Chiapas, 30 de marzo.- Campesinos del ejido Hidalgo, de este municipio, calificaron de preocupante que la Secretaría del Transporte desatienda la propuesta para que cuenten con transporte ejidal.

Salomón Roblero Ortiz, ejidatario de la comunidad, dijo que la problemática que viven todos los días con la falta de transporte es porque las unidades que vienen desde los ejidos Silvano Gatica y Manuel Lazos hacia Tapachula, ya pasan llenas en el ejido Miguel Hidalgo y las personas ya no pueden acudir a realizar sus actividades de venta de sus productos en al mercado o los que van a la escuela no llegan a tiempo.

Señaló que esta problemática los ha llevado a realizar diversas gestiones ante la Secretaría del Transporte pero no han recibido ninguna respuesta concreta y ante el abandono y la falta de servicio de transporte determinaron bloquear la carretera que llega a la parte norte de Tapachula, a la altura de donde se ubica Tránsito del Estado.

Explicó con la finalidad de encontrar soluciones a la problemática fueron convocados a Tuxtla Gutiérrez para llevar a cabo negociaciones, lamentablemente fueron atendidos por el subsecretario de Transporte, Felipe de Jesús Velasco, que estuvo acompañado de Jairo Palomeque Madrid, delegado de Transporte en el Soconusco y Omar Ornelas Silva, delegado de Gobierno Tapachula, que carece de capacidad de solución y que lejos de darles una alternativa, le ofreció cárcel si no quitan el bloqueo.

Roblero Ortiz mencionó que esta problemática viene desde hace varios años, sobre todo porque de manera tolerada no concesionada, un grupo invadió rutas y nunca fueron metidos en cintura y ahora los principales afectados son los habitantes del ejido Miguel Hidalgo que tienen dificultades para trasladarse a Tapachula.

La ama de casa Lucinda Velázquez de la Cruz informó que es preocupante la situación por la que atraviesan por la falta de transporte, ya que cuando necesitan trasladarse hacia el mercado de Tapachula para realizar sus ventas de los productos del campo o para realizar otras actividades, padecen la falta de unidades para el transporte, de ahí que han hecho el planteamiento a las autoridades para que les permitan contar con transporte ejidal, pero no quieren permitírselos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González