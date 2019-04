Alertan por Incremento Desmedido de la Diabetes

Tapachula, Chiapas; 2 de Abril.- La Organización No Gubernamental “Caminando a la par con Humildad en Tapachula”, promueve pláticas para la prevención de diabetes, ya que es una de las afectaciones a la salud que los recientes años ha tenido mayor impacto en la vida de la población.

El presidente de ese organismo, Jorge Alberto Chacón, señaló que “el tema de hoy los centralizamos nosotros debido a la gran demanda que existe es un problema que la sociedad dualmente se está dando y vemos que es un tema que casi no es abordado, nosotros estamos empezando desde ese punto de vista para dar la orientación de vida a las personas que son diabéticas y los que pudieron en momento dado evitar llegar a ser diabético”.

Lo importante de esto es prevenir mayores afectaciones, principalmente mejorando un estilo de vida a través de la alimentación.

“El estilo vida es un factor que propicia ser diabético, lo mismo que no hacer actividad física y el estrés”, sostuvo.

Chacón indicó que abarcan diferentes rubros, desde legal, indígena, deportivo, salud y el educativo, además de beneficiar a los niños y a la sociedad.

Anunció que en los próximos días realizarán brigadas médicas en diferentes comunidades rurales, para llevar el mensaje de la prevención de enfermedades y cuidados de la salud, así como la protección del medio ambiente, para lograr un equilibrio entre la sociedad y los ecosistemas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González