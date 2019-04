Migrantes Vandalizan la Estación Migratoria “Siglo XXI”

Tapachula, Chiapas; 2 de Abril.- El Ejército Mexicano, la Armada de México y elementos de diversas corporaciones policíacas tuvieron que intervenir este martes para restablecer el orden en las instalaciones de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de la ciudad, luego de la protesta protagonizada por cientos de extranjeros, que concluyó en destrozos.

De acuerdo al reporte de algunos testigos, todo inició alrededor de las 11:00 horas, cuando una mujer que estaba en ese lugar, que se cree es de origen africano, corrió hasta la reja de entrada para advertir a su familia y a sus connacionales que el Gobierno de México estaba a punto de repatriar a decenas de migrantes detenidos.

Eso ocasionó que protestaran los extranjeros de Cuba y Haití, así como de diversas naciones africanas y centroamericanas, que entraron al país de manera ilegal en los últimos días, pero que esperan afuera de ese lugar ser beneficiado con un documento oficial que les permita quedarse a vivir en México, como ya se los entregaron a miles de sus paisanos.

La noticia de que saldrían dos camiones de pasajeros con extranjeros para ser repatriados motivó que esos migrantes llegaran hasta el portón principal y empezaran a manifestarse, mientras que otros lanzaron piedras, sillas y todo lo que tenían a la mano hacia las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM).

Aún cuando fueron destrozados los vidrios de la entrada peatonal y área de aduana, no fueron reportados heridos.

La intención de la protesta era evitar que los dos camiones salieran de ese lugar. Cuando la reja se abrió y las unidades intentaron salir, los migrantes se colocaron de frente, pero ni eso detuvo a los conductores que prosiguieron su paso con los repatriados dentro.

Momentos después arribaron las fuerzas militares y policíacas, quienes resguardaron el lugar y restablecieron el orden. Los extranjeros volvieron a la calle y, a la par de su protesta, continúa un grupo de ellos en huelga de hambre por las irregularidades que, aseguran, hay ahora en esa dependencia, incluyendo corrupción.

Y es que, en los últimos dos meses, organizaciones civiles y los propios migrantes, han llevado a la opinión pública que supuestos funcionarios de esa dependencia y “gestores” les estaban cobrando hasta mil Dólares por tramitarles una carta de salida -llamado popularmente salvoconducto- el cual les permite recorrer todo el territorio mexicano sin ser detenidos y que, al menos en teoría, es gratuito.

En estos meses, coincidentemente desde que asumió el cargo de delegada en Chiapas, Yadira de los Santos Roblero, la dependencia se ha visto envuelta en escándalos.

Dentro de esas instalaciones, según argumenta el INM, se encuentra a su máxima capacidad y que por ello no pueden procesar las cartas de salida.

Mientras eso ocurre, miles de migrantes de varias nacionalidades viajan en caravana en varias partes del Estado, aunque muchos de ellos ya decidieron quedarse a vivir en municipios como Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

En esas y otras ciudades de la entidad, la sociedad ha hecho público su rechazo porque los vincula con el aumento en los niveles de inseguridad, pues se ha revelado el incremento en la participación de los extranjeros indocumentados en los delitos que se cometen en la región.

En tanto, miles de migrantes viajan en pequeños grupos desde Honduras y El Salvador, además de otros en Guatemala, hacia la frontera con México.

Se calcula que diariamente están cruzando de manera ilegal el río Suchiate, que divide a ambas naciones, unos mil migrantes y se dispersan para no ser detenidos.

La idea es llegar a Tapachula y buscan integrarse a otros extranjeros para tratar de quedarse a radicar en la ciudad, como ya lo están haciendo miles.

Otros, planifican seguir su camino hacia el interior del país y tratar, bajo mecanismos diversos, llegar a la frontera con Estados Unidos y dar el salto que les permita entrar a esa nación norteamericana.

En lo que va de esta semana, el INM ha informado que fueron asegurados cientos de extranjeros y repatriados muchos de ellos, pero la cifra es muy pequeña en comparación de los que entran y de los que se están quedando.

Por separado o en su conjunto, las Cámaras, Colegios, asociaciones civiles y diversos sectores productivos, han alertado que los flujos migratorios traen consigo infinidad de enfermedades e inseguridad, así como el alejamiento de las inversiones y el turismo.

También han señalado que los extranjeros se han apoderado de diversos espacios públicos, como los parques, que los han tomado como sanitarios públicos y moteles; además de que han documentado que varios de ellos se emborrachan y drogan en pleno primer cuadro de la ciudad.

El comercio establecido ha informado que la presencia de los migrantes ha sido uno de los factores por el que los consumidores se hayan alejado de esas zonas de la ciudad y se desplomaran las ventas.

Las advertencias se han dado una y otra vez, incluso aquellas que previenen que, en la frontera sur, lo que sigue, es un enfrentamiento civil entre mexicanos y extranjeros de fatales consecuencias. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello/Roberto Corado Mosqueda.