Sin Solución el Conflicto en la Prepa 4

*Alumnos Toman las Instalaciones.

Tapachula Chiapas; 03 de Abril. – A pesar de que las autoridades educativas designaron a un nuevo director en la preparatoria número 4, continúa el conflicto al interior del centro educativo, toda vez que un grupo de maestros no se han presentado a impartir clases, situación que ha generado inconformidad entre los estudiantes.

Ante esta situación, un grupo de estudiantes del sexto semestre tomaron las instalaciones de la escuela para exigir a las autoridades educativas atender esta problemática que afecta su aprendizaje escolar, ya que llevan más de un mes sin tener clases.

La estudiante del sexto semestre grupo “B”, Azucena Pérez, afirmó que es preocupante la situación que se vive al interior de la institución, porque, a pesar de que las autoridades educativas designaron al profesor Carlos Briones Escobar, como director la semana pasada, la problemática aún no se ha resuelto, por lo que continúan suspendidas las clases.

En un principio, se creyó que con la designación de un nuevo director la situación quedaría resulta, pero el profesor Briones Escobar no ha tenido la capacidad para unificar a los dos grupos de docentes confrontados, por lo que varios de ellos no se han presentado a la escuela a impartir clases.

Dijo que existe preocupación por parte de los docentes de sexto semestre porque desconocen la forma como serán evaluados, ya que son varios días que no han tenido clases, lo que podría perjudicarles, toda vez que están próximos a egresar.

El pasado domingo, el nuevo director convocó a una reunión de padres de familia, en donde expuso que las clases se reanudarían el pasado lunes, sin embargo, al presentarse los alumnos a la escuela estas no se normalizaron, ya que los docentes que apoyaban a la ex directora no se presentaron a laborar.

Señaló que existe una molestia generalizada entre los padres de familia, porque el hecho de enviar a sus hijos a la escuela les ocasiona gastos innecesarios, porque sólo llegan a los salones, pero no hay quien les imparta las clases, además de que el aprendizaje de sus los alumnos también se ha visto perjudicado.

Este miércoles, un grupo de estudiantes del sexto semestre decidieron tomar la escuela y no permitir el ingreso de sus compañeros, está acción como medida de exigencia, para que las autoridades educativas resuelvan de una vez por todas la problemática en la prepa 4, sin embargo el director al ver que no había acceso ingresó junto con un pequeño grupo de alumnos por la parte trasera, sin embargo después de unos minutos los jóvenes brindaron la malla que circula las instalaciones y se retiraron a sus casas, lo que generó enojo entre los padres de familia, ya que no se debe exponer la integridad física de la comunidad estudiantil.

Finalmente, los alumnos inconformes pidieron a la Secretaría de Educación poner fin a este conflicto en la escuela y que nombren a un director que ponga en verdad orden entre los docentes, sin importar que sea ajeno a la institución, ya que no se debe seguir tolerando a docentes faltistas, toda vez que la norma señala, que maestro que tenga 3 faltas de manera consecutiva pueda causar baja definitiva. EL ORBE/ Marvin Bautista.