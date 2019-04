Trabajadores del COBACH No Presentarán Declaración Patrimonial

Tapachula Chiapas; 03 de Abril.- Ante la absurda imposición de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, a través de la Dirección de Evolución Patrimonial Conflicto de Interés y Ética que pretendía obligar a todos los trabajadores del Sistema Educativo del Colegio de Bachilleres de Chiapas de presentar su declaración patrimonial, se gestionó la prórroga para que no se obligara a los trabajadores a presentarlo por lo menos en este año.

El Secretario General del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Víctor Manuel Pinot Juárez, explicó que se pretendía a los trabajadores como intendentes, secretarias, personal de apoyo administrativo y docentes, presentar su declaración patrimonial aun cuando no tienen la responsabilidad de manejar recursos financieros y materiales.

Esta medida impuesta desde el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción había originado la inconformidad de todos los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, ya que esta Declaración no es solicitada al magisterio en general o en otros sistemas de Bachilleres de otros estados de la República; por lo que, ante la inconformidad de este sindicato, se aplazó hasta el próximo año, esperando si harán adecuaciones al respecto.

En Chiapas son un total de 7 mil trabajadores del COBACH, que, sumado a todos los servidores públicos del sistema educativo, de salud y la burocracia, son cerca de un millón de trabajadores en Chiapas que estarían obligados a hacer la Declaración Patrimonial lo que sería inoficioso para el Sistema Anticorrupción. EL ORBE/ Marvin Bautista.