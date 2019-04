Pobladores Piden Investigar a Empresas por Obras Inconclusas

* En Diversas Comunidades de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 5 de Abril.- Luego de que en esta semana representantes y pobladores de la zona rural baja de este municipio, protestaron en la Alcaldía por tres obras inconclusas de redes eléctricas que mantienen a miles de pobladores sin ese servicio, las autoridades contestaron que esa infraestructura no fue entregada.

Los colonos se quejaron que, a seis meses de haber tomado posesión el alcalde Oscar Gurría Penagos, esas obras no se habían concluido.

En respuesta, el Secretario de Infraestructura Municipal, Iván Santos Alonso, emitió el oficio SIM/O29/2019, dirigido a Arturo Rodríguez Villatoro, representante del cantón Manga de Clavo, donde se refiere a la obra de energía eléctrica localizada en la comunidad de Guadalupe Tiplillo, que los habitantes denunciaron quedó inconclusa.

“Al respecto me permito informarle que esta Secretaría a mi cargo no recepcionó esta obra, por lo tanto, no contamos con información al respecto”, señaló el funcionario.

Con ello se deslindaron de responsabilidades y, a su vez, dejó en claro que el incumplimiento fue de la anterior administración municipal.

Por lo mismo, un grupo de afectados están solicitando ahora a los órganos auditores del Congreso del Estado y del Gobierno Federal, para que se realice una profunda investigación en torno a lo ocurrido y sancionar a las empresas que dejaron abandonadas esas obras y a los funcionarios que pudieran estar involucrados.

Pidieron, además, que se instruya al Ayuntamiento actual a concluir esas obras, por ser de carácter institucional, mientras se aclara quién tuvo la culpa.

Se cree que, al igual que esa colonia, pudiera haber muchas otras obras que no fueron concluidas en administraciones pasadas, ni tampoco entregadas, pero que, por alguna razón, la Contraloría no ha procedido contra nadie. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello