Albañiles Sufren Accidentes por Falta de Equipos de Protección

Tapachula, Chiapas; 6 de Abril.- Obreros del ramo de la construcción, pero también de pequeñas maquiladoras de Tapachula, trabajan sin el equipo de protección adecuado, expuestos a lesiones que ponen en riesgo su integridad física, aparte de esto, no cuentan con seguro médico que los proteja en caso de algún accidente.

Lo que se ha podido constatar de manera visible es que los obreros de la construcción laboran sin contar con medidas de protección como son casco, fajas, tapones auditivos, respiradores y arnés. Algunos realizan actividades de carga en alturas considerables, únicamente sostenidas sobre endebles tarimas con estructuras en mal estado.

Miguel Ángel Espinoza Sáenz, especialista en equipos de protección y señalización, explicó que la mayoría de quienes trabajan en el ramo de la construcción lo hacen sin el equipo adecuado ya que no se les exige su uso, además de que no hay quien verifique la seguridad laboral, pues muchos trabajan en lugares inadecuados, incluso con cables de alta tensión cerca de ellos.

Sin embargo, señaló que las nuevas Normas de Seguridad obligan a las empresas a que su personal cuente con un adecuado y completo equipo de seguridad, que viene de la mano con una capacitación y contar con los señalamientos correctos, dependiendo el giro de la empresa, pues se trata también de proteger la vida de sus empleados.

Muchas veces al trabajador le resulta fastidioso traer puesto el casco debido a que los acalora, y ponen de pretexto que la faja los aprieta y el arnés se les enreda; sin embargo, estos equipos ayudan a evitar lesiones como hernias, traumas en el cráneo o caídas de grandes alturas, las cuales pueden ocasionar la muerte.

Para un trabajador una caída puede resultar en fracturas o daños en órganos vitales, lo cual puede dejarlos con secuelas de por vida en caso de no fallecer. Dijo que lamentablemente los albañiles no cuentan con un seguro médico o de vida que los ampare, por lo que se encuentran totalmente desprotegidos.

Están acostumbrados a trabajar de forma expuesta, ya que es una costumbre de muchos años, agregó, además de que en Tapachula no se les exige o se les aplica sanciones a las constructoras o sindicatos que permiten este tipo de situaciones.

Puntualizó que con la llegada de la Zona Económica Especial, también se espera el arribo de empresas foráneas, las cuales sin duda permitan consolidar una nueva cultura de la protección para los trabajadores. EL ORBE/Marvin Bautista.