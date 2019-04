AMLO Ordena Seguridad Para Fox y Calderón

Ciudad de México, 6 de abril.-El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió su responsabilidad en la seguridad de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, por lo que instruyó que se asigne una guardia de seguridad personal de ocho elementos del Ejército por cada uno de los exmandatarios y de manera indefinida.

En entrevista, al arribar al Aeropuerto de la Ciudad de México, el presidente López Obrador detalló que hace aproximadamente tres meses recibió una carta del expresidente Felipe Calderón, donde le explicaba que tenía preocupación por lo que había llevado a cabo en materia de seguridad durante su sexenio.

“En el caso del expresidente Calderón, él me escribió una carta explicando que tenía una preocupación por lo que había llevado a cabo en su mandato en materia de seguridad pública y también ordené que de manera reducida, pero eficaz, se le garantizara protección”, dijo.

Sostuvo que giró instrucciones al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para que asigne, a cada uno de los expresidentes, una guardia de ocho militares cada uno, pero que no sea de manera excesiva.

“La instrucción, en lo que tiene que ver con la guardia del expresidente Calderón, es de que no fuese excesiva y el informe que tengo y sé que son ocho elementos, lo mismo para el expresidente Fox”, sostuvo.

El mandatario declaró esto después del mensaje que publicó Vicente Fox en sus redes sociales de que lo responsabiliza de su seguridad y de su familia luego de que un comando quisiera entrar a su casa.

“Dice el expresidente Vicente Fox que me responsabiliza de lo que le suceda a él y a su familia, pues es una obviedad porque yo soy responsable como titular del Ejecutivo, como responsable del Estado, como jefe de Gobierno, de la seguridad de todos los mexicanos, y yo deseo con todo mi corazón que no le pase nada a nadie, que nadie sufra, que nadie pierda la vida, entonces sí asumo que es mi responsabilidad”, expresó.

Explicó que la seguridad para los dos expresidentes será cuanto sea necesario, pero pidió también que ellos busquen la forma de resolver ese tema. “Tenemos que garantizar la seguridad de todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad”, indicó. Sun