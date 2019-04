Se Desploman Ventas Debido a Presencia de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 15 de Abril.- Comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad reportan graves afectaciones por el ingreso constante de caravanas de centroamericanos, ya que a su llegada a Tapachula generan un ambiente de sicosis e incertidumbre entre la población, quienes por temor dejan de acudir a realizar sus compras a los negocios del Centro Histórico, generando pérdidas económicas para los empresarios locales.

El Presidente de la Asociación de Comercios Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Aquiáhuatl Herrera, dio a conocer que la llegada de las caravanas al parque central afecta al comercio establecido, sobre todo, porque la gente prefiere no venir al centro cuando están los migrantes, por razones de seguridad.

Al estar los migrantes apoderados del parque central, generan un ambiente desagradable porque estas personas hacen sus necesidades fisiológicas en las jardineras y esto es desagradable para la población, por ello se abstienen a venir a esta zona, situación que genera la caída de ventas para los comercios.

Muchos comercios esperaban con ansias el inicio de periodo vacacional de Semana Santa, sin embargo, el ingreso de la última caravana el pasado viernes generó un panorama complicado para los empresarios, ya que tan sólo este fin de semana pasado, las ventas disminuyeron de manera considerable, lo que generó graves pérdidas económicas para el sector.

El entrevistado mencionó que de un 100 por ciento de ventas que llegan a tener los comercios en un fin de semana, con la llegada de la última caravana de centroamericanos las ventas cayeron un 70 por ciento, situación que genera incertidumbre entre los empresarios, porque el ingreso de migrantes es constante y el Gobierno Federal no hace algo para contener este éxodo masivo.

“Las caravanas nos pegan muy fuerte en la economía, esa es la preocupación de los comerciantes, no es una cuestión xenofóbica, racista, ni egoísta, porque la afectación es una realidad que se da en el centro de Tapachula particularmente, porque la gente no viene a hacer sus compras, ya que prefieren evitar estás aglomeraciones”, abundó.

En diversas ocasiones, las Cámaras empresariales han externado su postura ante el ingreso masivo de centroamericanos y han criticado la postura del Gobierno Federal al no tener un control en el ingreso de los migrantes y permitir que estos grupos violenten la soberanía nacional y pongan en riesgo la seguridad nacional, sobre todo la salud de la población, porque el peligro epidemiológico también está latente.

El representante de los comerciantes detalló que el arribo de caravanas a Tapachula también ahuyenta al turismo guatemalteco, quienes por años han sido el mercado potencial de los empresarios locales, pero durante los días en que están los grupos de centroamericanos apoderados del parque, los chapines cancelan su llegada al centro de la ciudad, situación que también pega en la economía del sector. EL ORBE/Marvin Bautista.