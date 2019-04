Tablajeros Solicitan que el Rastro No Vuelva a ser Concesionado

Tapachula, Chiapas, 17 de abril.- Piden tablajeros que las autoridades no vayan a cometer el error de concesionar el rastro municipal a particulares, situación que llevó a que tras varios años de explotación, quienes lo tenían a su cargo lo dejaron caer, al grado que fue clausurado por la COFEPRIS debido a la insalubridad.

Actualmente permanece cerrado y los tablajeros no tuvieron otra opción que irse a sacrificar sus reses al rastro de Mapastepec que tanto fue atacado por el inspector de ganadería de SADER, Juan Pablo Flores Mújica, que a toda costa buscaba clausurarlo.

Mario Moreno Sánchez, apoderado legal de la Asociación de Tablajeros, señaló que la reunión que están desarrollando es con la finalidad de prepararse para la próxima reapertura del rastro de Tapachula que aún permanece clausurado e indicó que también analizan la depredación que tienen en el rastro y en los mercados que es el hurto de tripa, carne y no saben a quién culpar, de ahí que se organizan para amortizar ese ilícito.

Dijo que han tenido pláticas con las autoridades que buscan hacerle una inversión al rastro para hacerlo cumplir puntos que le marcaron en la clausura y ponerlo a disposición de los que quieran ir amaquilar ahí sus reses.

Moreno Sánchez manifestó que lo han convocado para que participe estando al frente del rastro, pero dijo que no cumplen con sus expectativas, toda vez que para poder apoyar este rastro con la experiencia que tiene, es necesario que las autoridades les hablen con la verdad, abiertamente, “para que nosotros sí nos conviene participar de una manera directa como tablajeros para el buen funcionamiento del inmueble, que no sea manipulado nada más para los ingresos sino que realmente sea una derrama económica en toda la extensión de la palabra”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González