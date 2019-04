Producción de Rambután en Riesgo por Falta de Lluvias

Tapachula, Chiapas; 26 de Abril.- Calores extremos a causa del fenómeno de «El Niño», hace que se debe aplicar riego las 24 horas del día, de lo contrario se pondría en riesgo la producción, informó el presidente de la Asociación de Productores de Rambután, Alfredo López García.

Tenían la esperanza de que la producción iba a ser muy buena, tras un recorrido por las diversas parcelas, han llegado a la conclusión de que la producción no va a ser tan buena, creen que lograrán unas 30 mil toneladas aunque esperaban de 35 mil a 37 mil toneladas porque hubo muchos árboles que no florearon como debería ser.

Este tipo de cultivo siempre va precedido de riego e indicó que a la mayoría no les ha afectado la fuerte sequía porque cuentan con sistema de riego, pero sí les pega en el bolsillo, toda vez que se duplican los costos con los pagos que le hacen a la CFE, ya que están regando las 24 horas del día.

Primero regaban cada tercer día, ahora es diariamente, al menos en una parcela de diez hectáreas que pagaban diez mil Pesos mensuales, con toda seguridad se va a incrementar a diez mil Pesos o más, en el caso de los que tienen subsidio, los que tienen una concesión del agua.

En el caso de los que no tienen subsidio, van a pagar un promedio de 25 mil Pesos, situación que les viene a impactar en las utilidades, pero si no lo hacen, las pérdidas serían superiores, agregó.

Los cambios que hay en la temperatura afectan la floración, toda vez que en el día se llega hasta los 40 grados y en la noche baja a 22 grados en promedio, ocasiona un aborto a la planta.

El árbol se estresa en los meses de Noviembre y Diciembre, a finales de Diciembre empieza a florear, “pero nos afecta cuando llueve en enero o febrero, porque el árbol termina en follaje en lugar de flor”, señaló. EL ORBE / Rodolfo Hernández González