Gobierno Federal Reduce a la Mitad el Presupuesto Para Cafeticultura

Ismael Gómez Coronel, el declarante.

* Prevén Pérdidas en el Sector.

Tapachula, Chiapas; 28 de Abril.- El Gobierno Federal redujo a la mitad el presupuesto para la cafeticultura del país al pasar de los 900 millones de Pesos del ciclo anterior, a tan solo 450 millones para 2019, reveló el presidente de la de Confederación de Cooperativas “Unidos Para Estar Bien”, Ismael Gómez Coronel.

“Consideramos que la situación de la cafeticultura va a continuar por el mismo camino de desesperanza y de desolación, porque el recurso lo bajaron a la mitad”, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE.

Dejó en claro que los recursos que destinaría el Gobierno Federal eran muy importantes para solventar la problemática que han venido padeciendo desde el 2012, cuando reapareció la roya del cafeto, que agresivamente devastó ese cultivo en el país.

Según Gómez Coronel, el Gobierno anterior no hizo absolutamente nada para combatir esa plaga y para rescatar la cafeticultura de México.

Por ello, afirmó que las organizaciones afiliadas a esa confederación están pidiendo al Gobierno Federal que corrija su postura y aumente los recursos destinados para ese cultivo.

Además, que los proyectos y programas lleguen directamente a los productores beneficiarios, sin intermediarios y no hacia las organizaciones sociales, como ocurría en sexenios pasados y que ahora algunos están exigiendo.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los años recientes los recursos para el campo fueron desviados hacia organizaciones fantasmas y productores que ya habían muerto, recordó, además de que mucho dinero quedaba regularmente en manos de los dirigentes de las organizaciones.

Oportunamente, cientos de organizaciones de productores de café en el país plantearon al actual Gobierno Federal la problemática por la que están atravesando desde hace ya varios años y que, para afrontarla, se requerían de al menos 5 mil millones de Pesos y no los 450 millones autorizados.

Estos serían canalizados a diversos programas que han quedado pendientes y eran para unos 700 mil productores que, en global, generan alrededor de 3 millones de empleos directos e indirectos en el país. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello