Migrantes Traen Delincuencia, Enfermedades y Violencia: MEOL

Tapachula, Chiapas; 29 de Abril.- “Los flujos migratorios de las caravanas han traído a México, sobre todo a Chiapas, delincuencia, enfermedades, violencia y zozobra”, sostuvo la exlegisladora federal, María Elena Orantes López.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que se debe ser de Chiapas y sentirlo para poder expresar la realidad que se está viviendo en la entidad por la llegada de esos grupos de extranjeros, “y no solamente detrás de un escritorio, donde se ejerce una política pública que no corresponde a la realidad”.

Opinó que las caravanas de migrantes “no pueden llegar y ser omisos a las reglas, a la seguridad y a toda una institución pública”.

La Exsenadora chiapaneca sostuvo que “la frontera sur es muy porosa y requiere una atención urgente de parte de la Federación”.

Así también, que el Gobierno Federal necesita ver el tema migratorio como de una situación de seguridad nacional y no como un caso aislado para el resto de los Estados.

“Se debe de poner los ojos a la frontera sur de inmediato si no quieren tener un gravísimo problema de delincuencia y violencia, que ya se vive en la región”, indicó.

Es reprobable, recalcó, lo ocurrido en el Puente Internacional Rodolfo Robles, cuando en varias ocasiones las caravanas de migrantes entraron violentamente, derribaron las puertas y las protecciones metálicas a patadas, además de que golpearon con palos y piedras a los policías y reporteros.

Así también, los actos violentos similares vividos en Mapastepec, Huixtla, Metapa de Domínguez y Tapachula, donde los guardianes del orden tuvieron que replegarse y dejar que esos extranjeros hicieran lo que quisieran con la soberanía nacional y con las leyes mexicanas.

“Nos queda claro que en los chiapanecos de la Costa y del resto del Estado les decimos a esos grupos de migrantes que aquí no son bienvenidos, porque vienen a quitar los empleos y primero son los chiapanecos. Han llegado a generar violencia, así como una ola de miedo y zozobra para la población que trabaja en calma y en paz”, afirmó

Recalcó además que las autoridades municipales están completamente rebasadas, “porque en Chiapas no estamos preparados para mantener albergues que puedan recibir una cantidad exagerada de personas”.

En ese mismo sentido, abundó que los presupuestos en las entidades no tienen partidas especiales que atiendan el problema migratorio, que es algo que va más allá de lo estatal y por ello es obligatorio que intervenga directamente la Federación, incluyendo a la Cancillería.

“Por si fuera poco, hay un riesgo sanitario porque han traído al país una serie de epidemias incontrolables. No tenemos en México un proceso que pueda frenar esas pandemias, como las que hemos vivido. Tal es el caso del Dengue, el Chikungunya, Zika, entre otras que han entrado por una débil franja fronteriza, donde no hay control de sanidad”, recalcó.

Y es que recordó que ahora ya no solamente se trata de éxodos migratorios de centroamericanos, sino también de cubanos, haitianos, africanos y de otras nacionalidades con serios problemas de enfermedades mortales y contagiosas.

“Los chiapanecos unimos nuestras voces para que desde la Federación volteen al Estado que tanto le ha dado a México, y ahora es el momento de que atiendan ese problema que se propagará a todo el territorio nacional si permiten que todo esto continúe”.

Aprovechó para referirse a las organizaciones de los derechos humanos que, entre sus actividades, está el defender también a delincuentes y a los flujos migratorios.

“Es una irresponsabilidad de los derechos humanos el acusar a las instituciones y a la población, cuando en realidad ese tipo de extranjeros llegan a agredir a las familias chiapanecas que están tranquilas. Vienen a invadir nuestro territorio y, de paso, los tenemos que mantener y darles privilegios, por encima de nuestra propia población”, apuntó.

Aclaró que no se trata de xenofobia u odio hacia los extranjeros, sino más bien el rechazo de quienes ocultan sus identidades, participan en hechos delictuosos, provocan inestabilidad social y vienen a exigir a México lo que en sus países no les dieron.

Por lo contrario, dijo, bienvenidos los hermanos centroamericanos que decidieron tramitar su Tarjeta de Visitante Regional (TVR), cumplieron con todos los requisitos que estable la ley y que todos los días llegan a la frontera sur en planes comerciales, recreativos, diplomáticos, culturales, educativos y por el tema de salud.

Detalló que, con la TVR, en los dos últimos años han llegado a Chiapas 4.2 millones de centroamericanos sin que ninguno de ellos haya cometido un solo delito.

“Por eso coincidimos en que no se puede tasar a todos por igual, cuando hay turistas muy respetuosos de las leyes que son bienvenidos siempre, y caravanas de personas violentas, sin documento alguno que acredite quiénes son y lo que han hecho de su vida, y que quieren pisotear la dignidad de los mexicanos”, puntualizó. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello