Inservibles Parquímetros de la Ciudad por Falta de Mantenimiento

Tapachula, Chiapas; 3 de Abril.- Comerciantes establecidos en el primer cuadro de la ciudad externaron su molestia ante la falta de mantenimiento a los parquímetros, ya que un porcentaje alto de estos equipos se encuentran sin servicio desde hace varios meses, y aunque estos recursos ingresan de manera directa a las arcas del Ayuntamiento, no han tenido la capacidad para componerlos.

El representante de los empresarios del “Sendero Peatonal”, Roberto Alejandro García Zenteno, afirmó que ha pasado más de un año sin que los parquímetros funcionen de manera adecuada, y aunque se ha pedido a las autoridades la rehabilitación de los equipos, no se ha atendido esta petición.

Sólo el 10 por ciento de los parquímetros están en funcionamiento, situación que ha repercutido fuertemente en el sector comercial, ya que no hay espacios para que los turistas o visitantes que llegan a realizar sus compras al centro puedan estacionarse, y aunque esto representa un ingreso extra para el Ayuntamiento, no se ha tenido el interés para rehabilitar estos equipos.

La principal afectación de que los parquímetros no estén funcionando de manera adecuada, es la falta de espacios para estacionarse en las calles del primer cuadro de la ciudad, situación que afecta a los comercios establecidos, ya que las personas dejan de asistir al centro a realizar sus compras, lo que afecta la economía de los empresarios.

«Pedimos a las autoridades actuales que le pongan atención e interés al tema de los parquímetros, ya que en el centro no hay espacios para estacionarse, toda vez que al no funcionar los equipos, los trabajadores de tiendas o bancos dejan estacionados sus vehículos desde la mañana hasta altas horas de la noche, lo que deja sin posibilidad a los visitantes para dejar sus vehículos mientras realizan sus compras», abundó.

En un recorrido realizado por esta casa editorial, se constató que un porcentaje alto de equipos instalados no están en funcionamiento, entre ellos los que están en la 2a. Norte, 6a. Norte, en la 5a. Poniente entre Central y Segunda Norte, y también en la 7a. Poniente entre Central y 2a. Norte, entre otros.

Hizo el llamado de manera urgente a las autoridades para que rehabiliten los equipos, los cuales generan ingresos para las arcas municipales, pues además de permitir mayor afluencia de personas al centro de la ciudad los automovilistas tendrán más espacio para estacionarse. EL ORBE/Marvin Bautista