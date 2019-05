Presencia de Migrantes Genera Inseguridad y Caída del Turismo en Centro de Tapachula

* Lamenta Sector Empresarial.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo.- Ante el incremento de la inseguridad, aunado a la mala imagen que proyecta Tapachula a nivel nacional tras el ingreso violento de migrantes centroamericanos, los empresarios en el ramo turístico se han visto seriamente afectados debido a que no existen las condiciones necesarias para que lleguen visitantes nacionales a esta región Soconusco.

El touroperador turístico de Tapachula, Rodolfo Juan Flores, indicó que por razones de inseguridad muchos empresarios prefieren cerrar temprano sus comercios, o viven con un miedo constante de ser asaltados, ya que no se garantiza la seguridad en esta ciudad, catalogada como “La Perla del Soconusco”.

Hay una situación difícil que las autoridades no han querido ver, y es que con el ingreso masivo de migrantes africanos, cubanos y centroamericanos, la ciudadanía vive con zozobra de ser violentada al ir al centro de Tapachula, al acudir a los bancos y a comprar en los comercios del Centro, situación que también ha empañado el trabajo que han realizado para impulsar y promocionar los lugares naturales con los que cuenta la región, ya que ha caído el arribo de turistas.

«Los que nos visitan vienen principalmente por temas de negocios, por lo que su intención no es visitar los destinos que hay en la región, y lamentablemente todo lo que nos costó impulsar los distintos lugares turísticos con que cuenta el Soconusco, ha sido empañado o ensombrecido por los problemas que ha ocasionado la migración masiva de centroamericanos y por índice de inseguridad que se ha disparado en los recientes meses en Tapachula», sostuvo.

Se están formando colonias enteras de migrantes que han preferido quedarse a vivir en esta ciudad; sin embargo no existen condiciones de generación de empleo en esta zona, aunado a la cancelación de la zona económica especial en Puerto Chiapas, es por ello que Tapachula no cuenta con un atractivo que pueda ser el vínculo al desarrollo.

Juan Flores lamentó que la frontera sur de Chiapas permanece olvidada por las autoridades federales que han preferido delimitar su frontera sur en los términos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que es donde se pretende desarrollar un proyecto turístico de un tren rápido, pero para la zona de Chiapas no existe nada.

El Gobierno Federal debería cuando menos incentivar la economía local, aplicando una reducción al IVA como se sostiene en la frontera norte del país, ya que la derrama económica para los empresarios de Tapachula es difícil y de manera generalizada, ya que casi la totalidad de los empresarios de la CANACO así lo han percibido.

Para finalizar, mencionó que los esfuerzos de los empresarios del ramo turístico se ven ensombrecidos por la falta de seguridad en Tapachula, por lo que los únicos visitantes que recibe este municipio son familiares de la gente que radica en esta ciudad, sin embargo, no hay un avance en materia de proyección turística que permita que lleguen visitantes de otras partes del país. EL ORBE/Marvin Bautista