Ya Basta que el Soconusco sea la Puerta Trasera de México

Alexander Fleck, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo.- Ya basta que el Gobierno Federal continúe manteniendo al Soconusco como el patio trasero de México, señaló Alexander Fleck, director de Nativa Tours.

«Es lamentable lo que está pasando en Chiapas y peor aún en Tapachula, aquí tenemos el puerto y el aeropuerto, pero el Gobierno Federal y Estatal están tomando como el patio trasero a Tapachula, dejando todo lo malo aquí y no quieren que pasen hacia el otro México», agregó.

«Sí nos gustaría que el Gobierno Federal ya tome cartas en el asunto porque no se ve que esta problemática vaya a terminar en un corto plazo, vemos que esto se va a seguir incrementando, lo que además genera inseguridad, enfermedades, prostitución, sin duda alguna, lo que nos pone como el patio trasero, donde no podemos desarrollar el turismo», añadió.

Hay afectaciones porque, desafortunadamente, las plazas comerciales huelen muy mal, hacen sus necesidades y ahí mismo cuelgan ropa, se puede prestar, incluso, a la inseguridad, señaló.

Toda esta situación da muy mala vista a los visitantes cruceristas, a los nacionales o internacionales, dijo, entre ellos los de Centroamérica, a quienes no se les están dando las mejores cartas de presentación que se tienen en el Soconusco.

Los visitantes vienen pagando un costo no precisamente económico y desafortunadamente, lo que se llevan es esa mala impresión de una ciudad llena de migrantes y de irregularidades, en donde no se les puede dar la atención que se requiere, «recordemos que ellos vienen desde Estados Unidos, andan por diferentes puertos del Pacífico mexicano, y cuando llegan a Chiapas prácticamente ya estuvieron en otros lugares como Ensenada, Mazatlán, Vallarta, Huatulco, son puertos en donde realmente no pasa esto que se vive en Chiapas», precisó el representante de Nativa Tours.

Para la próxima temporada están previstos entre 14 a 16 barcos. «Las autoridades tienen que trabajar bastante porque si no, sencillamente nos va a pegar, porque antes de venir a esta región ya han visitado ciudades como Cartagena, Panamá, la Antigua Guatemala, entre otras ciudades hermosas; entonces, si lo comparamos con Tapachula, sinceramente estamos un poco lejos para poder llegar a la atención y a los requerimientos que tienen los cruceristas en todas las partes del mundo».

El Gobierno Federal debe regularizar la entrada al país, cerrar puertas y dejar entrar solo a las personas que tengan los papeles en regla, «no podemos recibir en nuestra casa las personas que ni siquiera sabemos de dónde vienen y qué intenciones traen». EL ORBE/Rodolfo Hernández González