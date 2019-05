Reanudan Regularización de Migrantes

Centenares de caribeños se aglomeraron en las oficinas de Regularización Migratoria, luego del anuncio publicado por el Diario de la Federación, este lunes abre sus funciones nuevamente.

Tras esa noticia, cubanos, haitianos y nicaragüenses principalmente, hicieron fila afuera de la oficina, supuestamente para ocupar un turno y poder iniciar el proceso de expedición del mal llamado “Salvoconducto” o “Permiso de Salida”.

Jorge Melés Zuñir, de 29 años de edad, médico oriundo de La Habana, Cuba, relató que salió de la isla por el bajo salario que percibe, ya que ganaba como especialista 60 Dólares quincenales.

“Hay que decirlo, estamos temerosos, no sabemos qué va pasar, algo no está bien y tenemos mucha intranquilidad, están deportando a nuestro paisanos, no se imaginan el grave daño que nos ocasionan (…) no podemos regresar a la isla, nuestro historial quedaría ‘señalado’ y con ello, severos problemas sociales y políticos”, afirmó.

Hace apenas unas horas se volvió a registrar otra fuga de cubanos en la Estación Migratoria ‘Siglo XXl’ en Tapachula, los caribeños prefieren fugarse antes de ser deportados de nuevo a Cuba.

El anuncio en el Periódico Oficial de la Federación es un aliciente, sin embargo y pese a los riesgos, hasta este domingo a las 7 de la noche, iban más de mil 500 caribeños apartando un “turno” para su trámite el día de mañana.

Melés Zuñir expresó, “ya venimos hacer fila, nos anotamos en un control que lleva una persona externa al Instituto Nacional de Migración (INAMI), vamos a turnarnos, en este caso somos 6 compañeros, más noche vendremos a dormirnos, vamos a comprar aguas y alimentación para estar listos mañana”.

De manera alterna, también opera una supuesta papelería en la que se elaboran los expedientes fotostáticos para iniciar el procedimiento de regularización, este lunes en las primeras horas de la mañana.

Muchos caribeños coincidieron en opinar que ingresar a México les generó un gasto de dos mil 200 Dólares, por el boleto de avión en la aerolínea “Combiasa”, del aeropuerto de La Habana a Nicaragua .

“Más 750 dólares más que nos cobra el coyote hasta Tapachula”, relataron.

Es preciso mencionar que persiste mucho temor en ellos, no hay ninguna certeza ni seguridad de que las leyes migratorias de México quieran apoyarlos para continuar su caminar hacia Estados Unidos, el principal motivo es, según ellos, la presión política de Donald Trump al Gobierno de México. EL ORBE/ Darinel Zacarías