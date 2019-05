Denuncian Despido Masivo en COAPATAP Les Están Obligando a Firmar su Renuncia

Tapachula, Chiapas 7 de Mayo.- Trabajadores de confianza del COAPATAP denunciaron a este medio de comunicación que por instrucciones del edil Oscar Gurria Penagos, se está dando un despido masivo.

Sin precisar el número exacto de cuantas personas se encuentran en esta situación, lamentaron la forma en que el edil emanado de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), está tratando a la gente que le ayudó a llegar al poder.

Ya que aseguran que “no son aviadores”, realizan su trabajo y cumplen con sus horarios en las diferentes áreas del organismo operador de agua.

En un audio enviado a este rotativo, se da a conocer que un abogado de la sindicatura, les informa que, por instrucciones del alcalde, se ha tomado la decisión de hacer un recorte de personal.

Que es una decisión tomada después de realizar un análisis administrativo, ya que el COAPATAP atraviesa por una dura crisis financiera.

“Los invito a firmar su renuncia para que se les paguen los días que laboraron del día treinta a la fecha, y el que no lo haga está en su derecho de no hacerlo”, comenta el funcionario.

En la conversación el abogado del Ayuntamiento también aclara: “no es nada personal, es una decisión ajena a nosotros, es algo incómodo, pero la decisión está tomada”.

Los trabajadores que fueron convocados a esa reunión se negaron a firmar sus renuncias, argumentando que tiene que hablar primero con el Presidente Municipal, ya que no es la manera de despedirlos. Y se les hace muy extraño.

PROBLEMAS AL INTERIOR DEL ORGANISMO

Por otra parte, empleados que son sindicalizados del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula denunciaron que existen muchos problemas administrativos, financieros y de operatividad al interior del organismo.

Y es que el comité de agua, ha tenido que recurrir a las viejas prácticas del pasado, de prestar dinero al Ayuntamiento para solventar la compra de material químico que sirve para potabilizar el vital líquido.

Ya que hay días en que el agua no se potabiliza, se manda, así como llega desde la planta de captación, hacia la red de distribución. Y sin la revisión de las autoridades sanitarias, lo cual representa un riesgo de salud pública para la población que consume el vital líquido.

Mientras tanto el Director General del COAPATAP, Cesar Antonio García Giménez no tiene ni la mínima idea de cómo enfrentar el gran cumulo de problemas que existe en este organismo descentralizado del Ayuntamiento de Tapachula. Mesa de la Redacción.